Cinci elevi ai Colegiului „Petru Rareș”, premiați de Asociația Generală a Inginerilor din România

Două echipe de elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, îndrumate de prof. Anca Viorica Greculeac, directorul adjunct al colegiului, au fost distinse cu Premii Speciale AGIR – Asociația Generală a Inginerilor din România, în cadrul galei „Premiile AGIR”, desfășurată la București, la finele săptămânii trecute.

La doar 16–17 ani, cinci tineri suceveni – David Ioan Nitu, Nicolae Pîrghie, Anastasia Vasilache, Teodora Ionela Lauric și Cezara Ilinca Țui – au demonstrat că pasiunea pentru știință și inginerie nu are vârstă, iar curiozitatea, atunci când e hrănită cu răbdare și îndrumare potrivită, poate duce departe.

Cele două lucrări premiate sunt:

„RAD-OST – Metodologie computațională pentru predicția riscului de osteopenie și osteoporoză prin analiza densitometrică a radiografiilor convenționale”, semnată de Ioan David Nitu, Nicolae Pîrghie și Anastasia Vasilache;

„Dezvoltarea unui hidrogel bazat pe pectină în vederea testării eficacității absorbției microplasticelor din apă”, realizată de Teodora Ionela Lauric și Cezara Ilinca Țui.

„Sunt două proiecte diferite ca temă, dar care au ceva important în comun: dorința acestor tineri de a folosi ingineria pentru a rezolva probleme reale, de la sănătatea oaselor până la sănătatea apei pe care o bem. E genul de curiozitate care, la vârsta liceului, te face să stai până târziu la un experiment doar ca să vezi <ce se întâmplă dacă…>, iar rezultatele arată cât de departe poate duce această curiozitate atunci când e susținută cu seriozitate”, spun reprezentanții colegiului.

Experimente derulate la USV

Cea mai mare parte a muncii de cercetare școlară din spatele celor două proiecte s-a desfășurat în școală, în laboratoarele SMART ale Colegiului „Petru Rareș”, puse în funcțiune printr-un proiect finanțat prin PNRR. Practic, elevii au avut la dispoziție echipamente moderne și tehnică de calcul chiar în cadrul liceului lor, un privilegiu care le-a permis să experimenteze, să greșească, să încerce din nou și să-și rafineze proiectele pas cu pas.

Determinările experimentale s-au derulat în laboratoare de cercetare performante, cum ar fi cele ale Facultății de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

De altfel, Universitatea din Suceava este cea care a susținut și a înaintat propunerea de premiere către AGIR.

„Cu universitatea suceveană, colegiul derulează un parteneriat strâns, întrucât aceasta își deschide porțile pentru elevii și absolvenții liceului către toate facultățile și domeniile sale de studiu, inclusiv către cele noi, precum medicina și ingineria medicală”, au mai spus cei de la liceu.

Premiile AGIR reprezintă o recunoaștere națională, din partea unei organizații profesioniste, a rezultatelor pe care elevii, ca urmare a muncii de câțiva ani, le-au obținut deja prin participarea la olimpiadele și concursurile de inventică din România și din lume.

Cinci elevi ai Colegiului „Petru Rareș”, premiați de Asociația Generală a Inginerilor din România

“Când curiozitatea întâlnește munca și îndrumarea potrivită, visurile mari chiar se împlinesc”

Prezentăm, pe scurt, câteva dintre reușitele care le-au adus, pas cu pas, recunoașterea de la București:

Teodora Ionela Lauric și Cezara Ilinca Țui

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2025 – Premiul 3

Taiwan International Science Fair (TISF) 2026 – Fourth Prize

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (OJCS) 2026, etapa județeană – Premiul 3

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2026, etapa județeană – Premiul 1 și calificare la etapa națională (octombrie 2026)

Colocviul Național de Comunicări Științifice pentru Elevi și Profesori „Evrika!-Cygnus” – Premiul 2

Ioan David Nitu

Colocviul Național de Comunicări Științifice pentru Elevi și Profesori „Evrika!-Cygnus” – Suceava 2026: Premiul 1

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2026, etapa județeană – Premiul 2 și calificare la etapa națională

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS) 2026, etapa națională – Mențiune, Științe fundamentale, categoria Seniori

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (OJCS) 2026, etapa județeană – Premiul 2, Științe fundamentale, categoria Seniori

The 40th China Adolescents Science and Technology Innovation Contest 2026 – UNISOC Special Award

Nicolae Pîrghie

Colocviul Național de Comunicări Științifice pentru Elevi și Profesori „Evrika!-Cygnus” – Suceava 2026: Premiul 1

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2026, etapa județeană – Premiul 2 și calificare la etapa națională

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS) 2026, etapa națională – Mențiune, Științe fundamentale, categoria Seniori

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2025, etapa națională -Premiul 2 și medalie de argint

The 40th China Adolescents Science and Technology Innovation Contest 2026 – UNISOC Special Innovation Award

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS) 2025, etapa națională – Mențiune, Științe fundamentale, Premiul 3 și medalie de argint

Anastasia Vasilache

Colocviul Național de Comunicări Științifice pentru Elevi și Profesori „Evrika!-Cygnus” — Suceava 2026: Premiul 1

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2026, etapa județeană — Premiul 2 și calificare la etapa națională

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS) 2026, etapa națională — Mențiune, Științe fundamentale, categoria Seniori

Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF) 2025, etapa națională — Premiul 2 și medalie de argint

The 39th China Adolescents Science and Technology Innovation Contest 2025 — CAST President’s Award și medalie de aur (au fost acordate în total 5 pentru participanții internaționali)

(au fost acordate în total 5 pentru participanții internaționali) Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS) 2025, etapa națională — Mențiune, Științe fundamentale, Premiul 3 și medalie de argint

Cinci elevi ai Colegiului „Petru Rareș”, premiați de Asociația Generală a Inginerilor din România

„Cu acest palmares, se poate aprecia că tinerii premiați de AGIR pentru munca, pasiunea și rezultatele lor fac cinste părinților, școlii care îi învață și orașului Suceava, unde se desăvârșesc uman.

Colegiul Național <Petru Rareș> Suceava mulțumește, cu toată căldura, domnului prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru Pentiuc, care i-a însoțit pe elevi la București și le-a fost alături în ziua decernării premiilor, precum și domnului prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu Milici, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, pentru sprijinul constant oferit tinerilor noștri cercetători și pentru încrederea acordată talentului lor.

Felicitări, Ioan David, Nicolae, Anastasia, Teodora și Cezara! Sunteți dovada vie că, atunci când curiozitatea întâlnește munca și îndrumarea potrivită, visurile mari chiar se împlinesc.

Felicitări doamnei profesor Anca Viorica Greculeac, pentru coordonarea elevilor, în cadrul clubului de inventică și creativitate pe care-l mentorează în Colegiul Național <Petru Rareș> din Suceava!”, a mai transmis conducerea colegiului.