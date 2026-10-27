Cinci bătăuși, judecați pentru o agresiune criminală, și-au aflat pedepsele

O agresiune înfiorătoare petrecută tocmai în anul 2018 s-a finalizat în sfârșit în instanță.

Curtea de Apel Suceava a menținut soluția pronunțată de colegii de la Tribunalul Suceava, iar sentința este definitivă.

Cei cinci inculpați au fost condamnați pentru tentativă de omor, Vasile Moroșan – 5 ani și 2 luni de închisoare, Radu-Mihai Moroșan – 5 ani și 4 luni, plus un rest de pedeapsă, în total 6 ani, Nicolai Moroșan – 5 ani și 2 luni, Nicolae Lucian Nacu – 5 ani și 2 luni, și Dan Traian Iliesi – 5 ani și 2 luni.

Printre alte despăgubiri, autorii au de achitat, în solidar, 30.000 de euro, daune morale, celui pe care l-au nenorocit în bătaie.

În vara lui 2018, Monitorul de Suceava a relatat pe larg despre acest caz.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a suferit atunci multiple leziuni interne grave, după ce a fost bătut cu sălbăticie de cinci indivizi.

Bărbatul a fost internat la Spitalul Județean Suceava o bună perioadă de timp, în condițiile în care a suferit ruptură de splină, perforare de plămân, hemoragii interne și a avut 11 coaste rupte.

Bărbatul bătut, Liviu Ungurean, este din satul Demăcușa, comuna Moldovița, de unde sunt și agresorii.

Contextul unei dușmănii între vecini nu mai are relevanță acum, după atâția ani, cert fiind însă ce s-a întâmplat:

„Vasile Moroșan s-a îndreptat spre mine, mi-a tras un pumn prin geamul întredeschis și mi-a spus «De când te aștept, acum te omor eu pe tine», apoi a deschis portiera și m-a tras din mașină. Am fost călcat în picioare la propriu și lovit cu o rangă și cu un fel de cablu gros din cauciuc.

Sub ploaia de lovituri, m-am băgat sub roata de la mașină, încercam să-mi apăr o operație recentă”, a relatat clipele de coșmar Liviu Ungurean, pentru Monitorul de Suceava, după externare.

Bărbatul crede că ar fi fost omorât în bătaie dacă nu ajungea în zonă Gheorghe Vișoiu, un consătean, care a fost și el bătut. Și acesta este victimă în dosar, privind infracțiunea de loviri sau alte violențe, faptă care însă s-a prescris.

Principala victimă a suferit ruptură splenică, cu extirpare, hemoperitoneu (sânge în burtă), hemopneumotorax drept (o coastă i-a fisurat plămânul), multiple fracturi costale, șapte pe dreapta și patru pe stânga.

Bărbatul a mai suferit și un traumatism cranio-cerebral, pentru care a fost examinat la computerul tomograf.

Liviu Ungurean, ca principală victimă în dosar, a fost nemulțumit de lipsa totală de reacție a polițiștilor, cel puțin în prima fază a anchetei.

În cele din urmă, după ce dosarul a stat patru ani în faza de anchetă, în 2022, autorii au fost trimiși în judecată pentru tentativă de omor de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.