Cinci ani de închisoare pentru un tânăr care a înjunghiat fatal un om, într-o locuință din Burdujeni

O agresiune care s-a produs în Sâmbăta Paștelui din 2025, într-o locuință din cartierul Burdujeni, a primit un verdict în cadrul rejudecării dosarului, la Tribunalul Suceava. Andrei Ciuc, în vârstă de 33 de ani la data faptei, aflat în Penitenciarul Botoșani, a primit o pedeapsă de 5 ani de detenție pentru comiterea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. A fost vorba de o singură lovitură de cuțit, dar și de lovituri cu pumnii și picioarele, suficiente însă pentru ca victima să moară. Dosarul a mai fost judecat o dată la Tribunalul Suceava, fiind dată aceeași pedeapsă.

Nici soluția de acum nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava, dar Andrei Ciuc rămâne în arest preventiv, din luna aprilie a anului trecut.

Pe 19 aprilie 2025, în jurul orei 11.30, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată cu privire la o agresiune care a avut loc într-un imobil de pe strada Prietenei.

La fața locului, a fost găsită victima, un bărbat în vârstă de 39 de ani, care avea urme multiple de agresiune. Cel mai grav, acesta era în șoc hemoragic, după ce fusese înjunghiat.

Acesta se mutase recent în imobilul respectiv, împreună cu prietena sa, care achitase chiria aferentă.

În aceeași locuință, a rezultat din cercetări, stătea fără forme legale și Andrei Ciuc.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani i-a cerut celui care l-a înjunghiat ulterior să părăsească în aceeași zi imobilul.

Din cercetări a rezultat că Andrei Ciuc a plecat inițial din casă, însă apoi a revenit, hotărât să se răzbune.

În locuință, și pe fond de consum de alcool, tânărul în vârstă de 33 de ani i-a aplicat multiple lovituri bărbatului cu care intrase în conflict, inclusiv cu un cuțit.

Victima a fost internată în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Suceava din ziua agresiunii.

Aparent, starea sa se îmbunătățise, însă ulterior s-a deteriorat.

După mai multe zile de spitalizare, pe 29 aprilie 2025, bărbatul a decedat în secția ATI a Spitalului Județean Suceava.