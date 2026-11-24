Nu trece nicio etapă din campionatul nostru poreclit, parcă la mișto, Superliga, fără să se întâmple fel de fel de ciudățenii, unele mai amuzante decât altele, încât dacă ar fi să se organizeze la nivel mondial un concurs pentru cea mai hazlie competiție, cu siguranță că nu am avea adversar. Alaltăieri, în rolul de stand-up comediant suprem s-a aflat din nou numitul Drăguș, secondat de domnul Târnovanu, acesta din urmă putându-și asuma și reușita câștigării unui punct în deplasare, din moment ce n-a primit gol… e drept că și datorită faptului că FC Argeș a tras primul, singurul, unicul șut spre poartă în minutul… 90 + 4! Cei care n-ați urmărit această nouă comedie, aveți ce regreta. Mai întâi, l-am urmărit pe neisprăvitul plătit cu un milion de coco pe sezon, ăl’ de care turcii nu mai știau cum să scape, făcând toate prostiile imaginabile: șut peste tribună, un altul în burta portarului, apoi unul de-a latul terenului, paralel cu linia porții, după care, supărat pe viață în general și pe un adversar în particular, i-a dat ăstuia un cot în figură, scăpând nu se știe de ce doar cu un cartonaș galben. Ca să fie masa bogată, nefericitul adus să antreneze hoarda de neisprăviți, numitul Reghecampf, ne-a explicat pe înțelesul nostru, la final, că Drăguș mai are nevoie de timp ca să … ca să ce!? Că goluri n-a dat niciodată, și doar nu s-o apuca tocmai acum, la bătrânețe… Ălălalt, Târnovanu, a luat bătaie de la… copiii de mingi, care l-au alergat pe amorțit cât a fost meciul de lung, nedându-i mingile ieșite și forțându-l astfel să meargă să și le ia singur! Ciudat și amuzant deopotrivă, inclusiv gestul de după fluierul final, când Târnovanu a mai prins o minge și a șutat-o peste tribună! Așa că un oficial piteștean a venit și l-a cârpit! Hai, spuneți-mi că se mai poate undeva pe lume! Peste toate, a venit și Dani Coman, președintele Argeșului, urmare a plângerii lui Reghe, și a declarat că data viitoare aduce alți copii de mingi, cu care, sigur, FCSB va câștiga! Deocamdată însă, e clar că titlul de azi, luat din Caragiale, se potrivește de minune cu parcursul FCSB: când faci de 4 ori la rând 0-0, zicând că vrei titlul, e același lucru cu a lua 4 bătăi.