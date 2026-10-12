Economie

Cifra de afaceri a firmelor sucevene a crescut în 2025, în timp ce investițiile străine au fost în scădere

Cifra de afaceri a firmelor sucevene a crescut în 2025, în timp ce investițiile străine au fost în scădere
Cifra de afaceri a firmelor sucevene a crescut în 2025, în timp ce investițiile străine au fost în scădere

Cifra de afaceri a firmelor din județul Suceava a înregistrat o evoluție pozitivă în 2025, cu o creștere de 7,4%, însă investițiile străine directe au scăzut. Datele au fost prezentate de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Suceava în contextul pregătirii Galei Excelenței în Afaceri 2026 – Topul Firmelor Bucovina 2025.

Potrivit analizei CCI Suceava, județul a contribuit la Produsul Intern Brut al României cu aproximativ 6,91 miliarde de euro (aproximativ 35,1 miliarde de lei), în creștere cu 10% față de anul precedent. De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 10.761 de euro, plasând Suceava pe locul al patrulea în Regiunea Nord-Est.

În schimb, investițiile străine directe au coborât cu 4,68%, de la 598 de milioane de euro în 2024, la 570 de milioane de euro în 2025. La nivelul mediului de afaceri local, datele indică și o creștere a numărului de insolvențe: 58 de societăți în 2026, față de 38 în 2025, ceea ce reprezintă un avans de 52,63%, potrivit datelor prezentate de CCI Suceava.

Potrivit aceleiași surse, la sfârșitul anului 2025, în județul Suceava erau 27.229 de societăți active. Dintre acestea, 21.724 și-au depus situațiile financiare anuale până la 2 iunie 2026. Pentru aceste companii, cifra de afaceri netă cumulată a ajuns la 39,503 miliarde de lei, în creștere cu 7,4% față de anul precedent.

Cele 21.724 de societăți au avut, în medie, 77.756 de angajați, cu 0,28% mai mulți decât în 2024, iar productivitatea medie a muncii a crescut cu 7,17%.

Cele mai importante sectoare economice au fost comerțul și repararea autovehiculelor, industria prelucrătoare, transporturile și depozitările, construcțiile, precum și hotelurile și restaurantele.

Potrivit CCI Suceava, turismul a înregistrat însă o scădere. În structurile de primire turistică din județ au fost înregistrate 512.829 de sosiri, cu 6,5% mai puține decât în anul precedent, când s-au raportat 548.435 de sosiri. Turiștii români au reprezentat 89% din total, iar cei străini, 11%.

Nu în ultimul rând, exporturile județului Suceava au însumat 671,535 milioane de euro, reprezentând 17,8% din totalul exporturilor la nivel de regiune, în timp ce importurile au ajuns la 1,033 miliarde de euro, respectiv 19,7% din totalul Regiunii Nord-Est.

CCI Suceava subliniază că rezultatele economice trebuie analizate în contextul unui mediu fiscal instabil și al modificărilor legislative care au impus adaptări constante din partea companiilor.

Potrivit CCI Suceava, toate aceste date economice vor constitui unul dintre reperele ediției a 36-a a Galei Excelenței în Afaceri 2026 – Topul Firmelor Bucovina 2025, eveniment care va avea loc pe 30 octombrie, la Prestige Ballroom Suceava.

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