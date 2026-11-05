Chitaristul Samuel Duciuc revine pe scena Colegiului de Artă, pe 11 noiembrie

Samuel Duciuc va susține un recital de chitară săptămâna viitoare, pe 11 noiembrie, în sala Auditorium a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, de la ora 18.00.

Intrarea este liberă.

În program, lucrări de: A. B. Mangore, J. S. Bach, J. Rodrigo, K. A. Craeyvanger, L. Brower.

Samuel Duciuc a început studiul chitarei în 2012, sub îndrumarea profesorului Ilie-Aurelian Zugrav, iar parcursul său artistic a fost marcat de numeroase premii și distincții.

A absolvit Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava în 2020, apoi și-a continuat formarea la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, unde a și absolvit studiile de Licență în 2024. În prezent, își desăvârșește studiile de Master sub îndrumarea profesorilor Dragoș Ilie și Dan-Alexandru Arhire.

De-a lungul carierei, a fost laureat al unor competiții prestigioase, printre care Sinaia Guitar Festival 2023, Transilvania Youth Guitar Competition 2024, Transilvania Guitar Festival și Harmonia Cordis. De asemenea, s-a remarcat la olimpiadele naționale de chitară clasică, confirmându-și talentul și pasiunea pentru acest instrument.

Un alt moment important al parcursului său artistic a fost calificarea în semifinala prestigiosului Rhine Guitar Festival & Competition, una dintre cele mai apreciate competiții de chitară clasică din Europa, performanță care confirmă evoluția sa constantă și nivelul artistic deosebit.

În prezent, Samuel Duciuc profesează în cadrul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” din Suceava.