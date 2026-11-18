Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 12:00, vernisajul expoziției de grafică și portret „Chipuri, expresii și amintiri”, semnată de artistul plastic Simion Iuga. Evenimentul va avea loc la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, oferind publicului prilejul de a descoperi o selecție de lucrări reprezentative pentru creația artistului.

Expoziția reunește lucrări de grafică și portret care ilustrează interesul artistului pentru figura umană, expresivitatea chipurilor și reprezentarea unor locuri și imagini păstrate în memorie. Portretele și autoportretele, realizate în diferite etape ale creației, surprind fizionomii, atitudini și stări, în timp ce peisajele și reprezentările arhitecturii rurale completează universul tematic al expoziției.

Vernisajul va fi prezentat de drd. Delia-Ioana Leizeriuc, critic de artă, și Mihai Pânzaru – PIM, artist plastic, care vor aduce în atenția publicului particularitățile creației lui Simion Iuga și temele abordate în lucrările expuse.

Expoziția „Chipuri, expresii și amintiri” va putea fi vizitată în perioada 19–26 noiembrie 2026, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava.

Născut la 2 februarie 1955, în Comănești, județul Suceava, Simion Iuga este un artist plastic care activează în domeniul graficii și picturii, prezent de-a lungul anilor în cadrul manifestărilor expoziționale din județ. A participat la saloane de artă și tabere de creație, între care și proiectele dedicate artelor vizuale contemporane din Bucovina.

Lucrările sale evidențiază interesul pentru portret ca formă de observație și interpretare a individualității umane. Atenția acordată detaliilor, expresivitatea fizionomiilor și alternanța dintre reprezentările în alb-negru și cele în culoare conturează o creație în care desenul ocupă un loc important. Dincolo de redarea trăsăturilor fizice, portretele surprind atitudini și expresii care sugerează experiențe de viață, în timp ce peisajele și imaginile inspirate din lumea satului păstrează repere ale memoriei personale și colective.