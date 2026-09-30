Văzând evoluțiile politice, mesajele și acțiunile reprezentanților noștri (oare ne reprezintă?) total neașteptate, se pune o întrebare: chiar știu ce fac? Impresia, în fază generală, este că sunt deconectați de la realitate (politică, economică, socială, externă etc.). Acționează în urma unor impulsuri generate de entități puternice, dar total obscure (păpușarii cu bani), și nu le pasă de consecințe.

Cât este această impresie rezultatul unei realități sau al nervozității generale legate de evoluțiile politice este greu de cuantificat precis. Și întrebările legate de viața politică și efectele ei în societate pot continua. Dar se pare că le merge. Nu sunt deloc stresați, pentru că până la alegeri este timp suficient ca votanții să uite (așa s-a întâmplat permanent), iar problemele naționale curente nu prea intră în sfera lor de preocupări. Se pare că știu ce fac.

Ca observatori de pe margine, cetățenii se întreabă dacă reacțiile imprevizibile la care asistăm sunt gândite, sunt luate în urma unor analize sau sunt urmarea unor ordine primite de liderii politici din partea păpușarilor din umbră (interni sau externi). Pentru ambele ipoteze există argumente și, personal, refuz să cred că inițiative cu implicații deosebite la nivel național sunt urmarea unor toane de moment, cum adesea le percepem.

Aș dori mult să cunosc analiștii care sfătuiesc liderii politici ce se manifestă excentric, mai ales pe cei care mizează pe lovituri rapide (vezi moțiunea de cenzură), practică jocuri de culise și acționează vizibil în interesul unor forțe externe care au ca scop strategic slăbirea alianțelor (UE și NATO) și dezvoltarea sentimentelor eurosceptice în populație. Tactica politică agresivă este similară celei militare (blitzkrieg).

Nu cred că se gândesc la consecințele economice (devalorizarea leului, creșterea dobânzilor la împrumuturi externe, blocarea investițiilor etc.), sociale (scăderea relativă a nivelului de trai, șomaj, mișcări sociale etc.) sau la relațiile cu instituțiile europene (UE) sau internaționale (FMI, BM, agențiile de rating etc.), ca să mă refer la cele mai evidente. Și asta în condițiile unui război la graniță și ale unui conflict care afectează grav rutele de transport energetic (petrol, gaz metan). Un război hibrid care ne include.

Loviturile date României (nu mă feresc de afirmație) să aibă drept scop doar câștigul de voturi și prezența la butoane în acest moment, când derulează programe imense cu finanțare europeană (PNRR, SAFE, dar și programul 2021–2027)? Îmi vine greu să cred că doar interesele private și de partid îi mână în luptă pe cei care recurg la lovituri de palat (Palatul Parlamentului până acum) și că nu există și un mandat extern care se manifestă în toată Europa, după cum vedem.

Efectele acestei lupte politice duse la extrem sunt năucitoare pe moment și clar negative pe termen mediu și lung.

Dependența relativ blândă de finanțatorii europeni (granturi și împrumuturi ieftine) va fi înlocuită de condițiile dure ale instituțiilor internaționale (FMI, BM, BIRD), pentru că România este obligată să se împrumute pentru a continua dezvoltarea și pentru a menține nivelul de trai (fără bani de afară revenim la condițiile din anii ’80 spre sfârșit). Un scenariu negru, care ar bucura doar amicii din Est.

Legat de cele de mai sus, întrebarea din titlu are două răspunsuri posibile, ambele înfiorătoare. Dacă știu ce fac și ignoră consecințele, trebuie să plece (”cu tinichele de coadă”), pentru că nu ne mai reprezintă. Iar dacă nu înțeleg efectele acțiunilor și declarațiilor lor, trebuie trimiși acasă, pentru că o dovadă mai elocventă de incompetență nu există.

Românii i-au votat, îi suportă, dar toate au o limită. Și limita nu este neapărat împlinirea a patru ani de mandat. Iar cetățenii, în special cei cu educație reală (nu cumpărători de diplome), au datoria morală de a dezvălui impostorii și acțiunile antinaționale prin toate mijloacele (cel mai bine și eficient prin rețelele sociale). Este și în avantajul lor, pentru că eșuarea României ne afectează pe toți.

P.S. Revin cu o propunere pentru autorități. De ce nu se face un recensământ al cerșetorilor? Cei mai mulți nu sunt suceveni. Există legislație clar acoperitoare.