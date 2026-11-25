Întrebarea din titlu nu trebuie să genereze doar zâmbete. Se referă la societate în general, dar, în primul rând, la zona de decizie, indiferent de nivel.

Lumea se schimbă într-un ritm debordant. Noutățile pe plan tehnologic, cu implicații majore în viața economică și socială, ne asaltează permanent, iar o adaptare rapidă este absolut necesară.

Capacitatea de a ”răspunde provocărilor” (mostră de limbaj de lemn din ”lumea bună” actuală) este o calitate umană de care puțini cetățeni dispun.

Dacă pierdem trenul adaptării la schimbări prin menținerea la butoane a celor leneși în gândire, poziția noastră la coada Europei se va perpetua.

Credeți că prestigiul ridicat al Republicii Moldova în Europa nu se datorează și inteligenței diplomatice a președintei? Faptul că am fost depășiți de colega de suferință, Bulgaria, în procesul de integrare europeană (ei au adoptat euro, creditul s-a ieftinit pentru stat și populație, spre exemplu) nu trebuie legat și de faptul că au avut conducători ai executivului școliți la mari universități, unde nu sunt acceptați decât cei foarte inteligenți?

Rolul personalităților în istorie, chiar și în zilele noastre, îl consider determinant, mai ales în cazul țărilor mici și mijlocii (precum România), care nu-și permit ratarea oportunităților pe plan intern sau extern prea des.

Democrația participativă impune promovarea prin vot a celor ca noi, deci a cetățenilor cu pregătire, inteligență și hărnicie medie. Mai mult, am remarcat o repulsie față de cei cu o inteligență superioară (”fac pe deștepții”, este verdictul de la bufetul autogării).

Schimbările masive generate de progresul tehnologic general sunt tratate cu nepăsare de votantul român care, complexat de neînțelegerea lor, le respinge chiar violent, cu argumentul că ”merge și așa”. Și merge, dar ne întrec toți.

Atracția către personalități mediocre, dar vocale și cu tupeu ridicat, sprijinită la ordin (intern sau extern) de cei fără scrupule, a primit verdictul ideologic de populism, iar discursurile lor, axate pe mesajele pe care cetățenii vor să le audă și elaborate în laboratoarele de marketing politic, au generat promovarea unor lideri cel puțin excentrici sau, în realitate, a ”bolnavilor care ne conduc”.

Inteligența nu prea se poartă în aceste condiții sau, cum spunea un mare scriitor rus, prea multă minte strică. Ar putea strica proiectele unor ahtiați după putere economică, politică, administrativă, diplomatică etc.

Nu doar la români meritocrația a fost înlocuită de mediocrație. Am inventat termenul ca să nu spun, precum un ilustru (pe bune!) profesor și om politic, „prostocrație”. Se întâmplă și la case mai mari (mult mai mari), precum SUA.

Mă întreb și vă consult: este o modă care vine și trece, iar societatea se va vindeca de ea sau acesta este viitorul omenirii?

Inteligența conducătorilor va fi înlocuită de inteligența artificială? În folosul cui? Personal, văd ca beneficiari dictatorii și aristocrația tehnologică în plină dezvoltare. Excluderea celor cu inteligență superioară (puțini, dar foarte valoroși) din procesul decizional are efecte dure, precum scăderea calității conducerii (gafe, ratarea de oportunități, tratament discriminatoriu din partea partenerilor externi etc.), stabilirea obiectivelor națiunii de alte forțe politice decât cele îndreptățite și cantonarea României pe termen lung la coada UE.

Bine că am ajuns să fim membri ai alianțelor (UE, NATO) și trebuie să-i considerăm inteligenți și dedicați pe cei care au condus procesul de aderare.

Acum ar trebui urgent o resetare politică, care să aibă ca obiectiv promovarea inteligenței în procesul decizional.

Situația geopolitică (război la graniță, perturbări și prețuri imense pe piața energetică și de minerale sau componente sensibile, blocarea rutelor de transport internațional etc.) impune reconsiderarea inteligenței ca factor de progres național.

Băltirea cu echipele de conducere posesoare de diplome dubioase este rețeta dezastrului. Dorim asta?

P.S. Dezbaterile (în realitate, acuzele) din politica locală au explodat. Propun combatanților un subiect. Câte manifestări de inteligență administrativă cunoașteți? Poate le aflu și eu.