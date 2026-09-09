Dumbrăveniul a avut parte de o vizită la cel mai înalt nivel, chiar dacă a fost un eveniment privat și nu unul oficial.

Pe aceste meleaguri a ajuns Gabriela Sandoz, o româncă din board-ul de conducere al Băncii Mondiale, împreună cu soțul său, John Sandoz, un fost reprezentant al Pentagonului, ajuns acum la 80 de ani, dar care este încă activ.

Ioan Pavăl, primarul din Dumbrăveni, a făcut o scurtă prezentare a comunei și s-a declarat încântat de această vizită.

”Tot ceea ce se vede acum în comuna Dumbrăveni s-a făcut în 23 de ani, dar sigur că ne dorim să mai facem câte ceva în raport de finanțări, în raport de cum ne descurcăm cu banii, dar foarte mulți bani europeni au fost atrași în localitatea noastră, apoi au fost banii guvernamentali și resurse proprii ale localității noastre.

De exemplu, parcul comunal finalizat în proporție de 97% s-a realizat cu bani din bugetul nostru și mai așteptăm doar avionul pe care să-l amplasăm aici”, a arătat Ioan Pavăl.

Cheia comunei Dumbrăveni, oferită unei românce care face parte din board-ul de conducere al Băncii Mondiale

Gabriela Sandoz a precizat de la bun început că nu vorbește în numele Băncii Mondiale, dar că s-a îndrăgostit de acest județ, chiar dacă de loc este din Maramureș.

”Localitatea dumneavoastră este absolut superbă. Aici am văzut lucruri și oameni foarte faini, ca să folosesc un regionalism de la noi, din Maramureș.

Și foarte, foarte întreprinzători. Am fost în vizite și la niște companii de aici din zonă și m-a impresionat cu cât de multă sârguință și determinare acești patroni lucrează și își ajută județul.

Sunt foarte încântată și trebuie să spun, când am văzut comuna, arată zici că suntem în Germania. Nu arată ca o comună normală din România. Deci, efectiv, zici că ai intrat pe alt teritoriu.

Vă felicit pentru acest lucru și sunt convinsă că nu a durat, nu a fost puțin timp în care să faceți toate lucrurile acestea, să aveți bazin la care să aveți 580 de copii.

Încă eu n-am auzit în România o localitate care să aibă așa condiții”, a arătat Gabriela Sandoz.

Cheia comunei Dumbrăveni, oferită unei românce care face parte din board-ul de conducere al Băncii Mondiale

Întrebată cum este văzută România din discuțiile pe care le are cu colegii de serviciu, dar și cu alți cunoscuți din alte țări, reprezentanta României la Banca Mondială a oferit un răspuns puțin surprinzător:

”Ca o țară bogată. Că România este o țară bogată și eu am o mare luptă acolo, în interior, să le explic diferențele, care sunt mari. Mergem la București, la Cluj, orașele și centrele mari sunt absolut europene.

Dar te duci la Berevoiești, care e la, nu știu, 30-40 de kilometri de București, e o sărăcie lucie acolo.

Dar în America, Statele Unite în special, ne văd ca o țară foarte bogată”.

La finalul întâlnirii, primarul Ioan Pavăl i-a oferit Gabrielei Sandoz cheia comunei Dumbrăveni, cea mai înaltă distincție care poate fi oferită de un ales local, dar și steagul comunei.

De la primărie, evenimentul s-a mutat la sediul Centrului Cultural Academician ”Eugen Simion”, acolo unde John Sandoz și-a lansat cartea ”Urmându-l pe Isus”.