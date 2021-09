Natalia Drift

La 9 ani s-a urcat prima oară la volan, iar astăzi, la 18 ani, încă nu are permis de conducere, dar e în topul clasamentului Campionatului Național de Drift, la Semi-Pro.

Noi am cunoscut-o pe TransRarău, i-am aflat povestea și vrem să ți-o spunem și ție în rândurile care urmează.

„Tata mi-a făcut o surpriză de ziua mea și m-a urcat în mașină”

Natalia Iocsak este din județul Satu Mare și a făcut furori pe TransRarău, acolo unde a avut loc în urmă cu aproape o lună cea de-a treia etapă a Campionatului Național de Drift. Am scris la vremea respectivă despre competiție, acum vrem doar să-ți spunem povestea Nataliei, cu care echipa noastră de la #cevaltceva a și stat de vorbă și a filmat tot (reportajul video îl găsești pe www.monitorulsv.ro sau pe canalul de YouTube/cevaltceva).

Admirând mașinile cu sute de cai putere pregătite pentru startul competiției care a adunat pe Rarău mii de spectatori, ne-a atras atenția staff-ul unuia dintre piloți. Pilot-femeie, pentru că la volan era chiar o fată, Natalia. Am remarcat și caravana personalizată ca a unei vedete de film și atunci am zis: stai puțin, e #cevaltceva. Așa că am lăsat materialul despre competiția de drift de pe Rarău la rubrica sport și ne-am axat doar pe această interesantă poveste: a Nataliei, fata care a înlocuit păpușile (dacă s-o fi jucat vreodată cu ele?!) cu mașinile de raliu, de sute de cai putere.

Pasiunea tinerei pentru raliu și drift s-a luat chiar din familie, de la fratele și tatăl ei.

“Fratele meu a concurat și eu îl susțineam și mergeam cu el și tata la competiții. La un moment dat, i-am zis lui tati că vreau și eu să încerc. Eram mică, nici nu conștientizam foarte bine ce se întâmplă acolo. Și chiar de ziua mea, acolo pe pistă, tata mi-a făcut o surpriză și m-a urcat în mașină”, își amintește Natalia.

Acolo a fost începutul unei cariere promițătoare, concretizată în mai puțin de 10 ani, în numeroase participări la competiții diverse și clasări pe podium. Natalia a fost campioană la juniori, iar anul trecut a ieșit pe locul al 3-lea în Campionatul Național de Drift, la Semi-Pro.

De fapt, de drift s-a apucat de aproximativ doi ani, după ce o perioadă a participat la concursuri de rally.

Majoratul a prins-o tot pe pista de drift, pe Transalpina.

“M-am și răsturnat cu mașina, de două ori. O dată la 10 ani, apoi, mai grav, la 13 ani. Din fericire, au fost doar pagube materiale”, completează Natalia.

Deși e un sport costisitor, mezina familiei Iocsak e sprijinită în primul rând de familie, dar și de apropiați, la aproape fiecare concurs al ei având alături un staff numeros.

Fără permis. Natalia nu e singura

- Cum a fost când ai dat de permis de conducere?, întreb eu curios.

- “Încă nu am permis!”, mă ia total prin surprindere răspunsul Nataliei.

Ce nu știam atunci când am întrebat este că regulamentul acestor competiții, organizate pe piste special amenajate, permite participarea și fără permis de conducere. Pentru asta, însă, ai nevoie să urmezi o școală de pilotaj și să susții și un examen de licențiere. Așadar, toți piloții fără permis din competițiile oficiale de drift (că nu e Natalia singura) au făcut inițial o școală de pilotaj.

De exemplu, Alice Ene are doar 14 ani și e cel mai tânăr pilot de drift din Europa (până anul trecut a fost Natalia). Gabi Imre Jr. e vicecampion național la Semi-Pro și a împlinit recent 15 ani.

La fel ca în cazul Nataliei, și Alice și Gabi s-au “molipsit” de drift de la tații lor, aceștia din urmă piloți cunoscuți în competițiile de drift (Pro).

E un campionat în care tinerii se impun în fața veteranilor, mai ales că, la acest moment, competiția profesioniștilor în derapaje controlate e condusă de un tânăr de doar 18 ani, Claudiu Adam Gabriel.

“Am emoții pentru ea la examenul pentru permis”

Natalia Iocsak face în prezent școala de șoferi, îmi povestea tatăl ei la competiția de pe Rarău.

Dacă pentru cineva care stăpânește o mașină de sute de cai putere așa cum o face Natalia pare imposibil de imaginat că nu ar putea lua permisul de conducere, capul familiei Iocsak nu e prea liniștit în privința asta.

“Da, am emoții pentru ea la examenul pentru permis. L-am adus pe instructorul ei la o competiție... și-a dat seama că are reflexe mult peste medie, că nu se pune problema la condus, doar că e foarte rapidă.... De asta mi-e frică, trebuie să meargă încet... Plus, să stea și cu amândouă mâinile pe volan...“, zâmbește puțin crispat tatăl Nataliei, încrezător totuși că fiica lui va reuși să obțină permisul de conducere.

Chiar dacă în etapa de pe TransRarău a ieșit prima în calificări, a doua zi, în ziua de concurs, începută de altfel foarte bine, o mică greșeală a scos-o pe Natalia de pe podium. După etapa a IV-a, însă, a revenit în fruntea clasamentului la Semi-Pro.

Una peste alta, voi participa și anul viitor la concursul de drift de pe TransRarău. Și am deja o favorită: Natalia!

Cu sau fără permis de conducere...

Reportajul video, pe YouTube/#cevaltceva

Foto: Artistul (Ștefan Macedon Gheorghiță)