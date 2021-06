Când mulți dintre noi dorm...

Ne-am trezit la 3 dimineața, iar la ora 4.00 eram deja pe drum spre Câmpulung Moldovenesc, pentru a lua parte la un moment special: Ultima Înviorare a Promoției 2021 a Colegiului Militar “Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Pentru cei 450 de elevi ai liceului militar fiecare zi de școală începe cu înviorarea de la 6 dimineața. Pentru 116 dintre ei, a fost ultima oară când au sărit din pat direct în curtea interioară a colegiului să bage flotări și genuflexiuni. Ei sunt toată Compania a IV-a, la L.M. (Liceul Militar) anii de studiu fiind companii, iar clasele - plutoane.

A fost un moment special, mai cu seamă că cei de-a XII-a erau îmbrăcați în tricouri albe, iar înviorarea s-a terminat cu aplauze. De acum, toată atenția viitorilor absolvenți se va îndrepta spre examenul de bacalaureat și cel de admitere.

“A fost emoționant. E ultima dată când suntem în aceeași formulă. E o tradiție această ultimă înviorare. Mai departe, vreau să merg la Aviație, pe Control Trafic”, mărturisește Marius Cătălin Mareș. E plutonier adjutant, cel mai mare grad pe care îl poate avea un elev. Cel mai probabil va fi și șeful de promoție, însă acest lucru îl va ști sigur după examenul de bacalaureat.

Ștefania Șopue plutonier adjutant, a doua în grad după Marius. Ea s-a trezit la 5, cu o oră aproape mai devreme față de mare parte dintre colegii ei, pentru a organiza ultima înviorare a promoției ei. “Nu este atât de greu să te trezești la 6, este o oră convenabilă. Te obișnuiești cu timpul. Cred că o să-mi lipsească, când suntem cu toții dimineața, parcă începem ziua mult mai bine”. Ștefania vrea să intre și ea la Forțele Aeriene și să ajungă pilot.

Ana Hoza mai are două surori care au făcut înaintea ei colegiul militar: “Încă din clasa a IX-a am așteptat acest moment și am asistat la ultimele înviorări ale promoțiilor anterioare. A noastră evident că a fost pentru noi cea mai emoționantă. Am așteptat sfârșitul colegiului, dar cu siguranță ne va fi dor de anii aceștia. Ne vom despărți de acest loc care ne-a fost casă timp de patru ani de zile”.

Live pe Facebook-ul Monitorului: Ultimul Apel de Seară al Promoției 2021

În această seară, la Colegiul Militar “Ștefan cel Mare” va avea loc Ultimul Apel de Seară al Promoției 2021.

“Acest moment este unul extrem de emoționant atât pentru elevii claselor a XII-a, care se pregătesc de absolvire, cât și pentru ceilalți ștefaniști, care își iau rămas bun de la colegii lor mai mari”, a precizat Georgiana Lupu, purtătorul de cuvânt al instituției.

Vom transmite live acest eveniment pe pagina de Facebook a Monitorului, iar ulterior vom posta un reportaj video și pe contul de YouTube al ziarului nostru.