Administrație

Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului

Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului

Poliția Locală Suceava a intervenit pentru rezolvarea unei situații frecvent întâlnită, dar de regulă nesemnalată. În urma sesizării făcute de un vecin, că locatarii unui apartament de pe strada Ion Neculce nr. 13 lasă gunoiul lângă scara blocului, o patrulă a Poliției Locale s-a deplasat la fața locului și i-a obligat pe cei în cauză să strângă deșeurile. Incidentul a fost făcut public de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a subliniat că regulile de curățenie și ordine publică sunt egale pentru toți locuitorii orașului, indiferent de naționalitate.

Pe trotuar, lângă ușa de acces a blocului numărul 65 de pe strada Ion Neculce, fusese lăsată o pungă cu resturi de mâncare, cartoane de ouă și alte deșeuri.

Identificarea celor responsabili a fost facilitată de bonul fiscal atașat pungii de livrare, care conținea numele clientului, numărul de telefon și adresa exactă, inclusiv numărul apartamentului.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a explicat măsura luată de polițiști, având în vedere statutul juridic al contravenvenienților. „Pentru că sunt cetățeni ucraineni și amenzile nu sunt eficiente – nu pot fi obligați să le achite, au fost chemați afară din apartament, puși să își strângă gunoaiele și să le ducă la tomberoane”, a spus viceprimarul.

Acesta a transmis mulțumiri atât cetățeanului care a raportat problema, cât și Poliției Locale pentru operativitate, dar și un mesaj cu privire la respectarea normelor de conviețuire socială în municipiu. „Cei care nu înțeleg importanța respectării regulilor — Suceava este a noastră, a tuturor, nu doar a primăriei. Dacă este nevoie, ne educam împreună; evoluăm împreună. Principiile sunt simple și rămân aceleași: reguli care să ducă la ordine; reguli egale pentru toți. Observă! Semnalează! Acționăm!”, a transmis Dan Ioan Cușnir.

Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului
Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului

Recomandări

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir și-au făcut cumpărăturile de la producătorii locali din Piața Volantă

Actualitate

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir și-au făcut cumpărăturile de la producătorii locali din Piața Volantă

Actualitate

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir și-au făcut cumpărăturile de la producătorii locali din Piața Volantă

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir și-au făcut cumpărăturile de la producătorii locali din Piața Volantă
Plângeri penale ale Primăriei Suceava față de fosta conducere pentru un prejudiciu de 18 milioane de lei

Administrație

Cușnir: plângeri penale împotriva lui Ion Lungu și Lucian Harșovschi. Acuzații grave de fals, uz de fals și plăți ilegale din banii sucevenilor

Administrație

Cușnir: plângeri penale împotriva lui Ion Lungu și Lucian Harșovschi. Acuzații grave de fals, uz de fals și plăți ilegale din banii sucevenilor

Plângeri penale ale Primăriei Suceava față de fosta conducere pentru un prejudiciu de 18 milioane de lei
Universitara Anca Gâtlan, aleasă președinte de ședință în Consiliul Local Suceava, de două ori consecutiv

Administrație

Universitara Anca Gâtlan, aleasă președinte de ședință în Consiliul Local Suceava, de două ori consecutiv

Administrație

Universitara Anca Gâtlan, aleasă președinte de ședință în Consiliul Local Suceava, de două ori consecutiv

Universitara Anca Gâtlan, aleasă președinte de ședință în Consiliul Local Suceava, de două ori consecutiv
Blocul afectat de explozie, la trei ani de la incident

Actualitate

Blocul afectat de explozia de acum trei ani din Burdujeni, luat în stăpânire de pisici, iar proprietarii sunt pe drumuri și acum

Actualitate

Blocul afectat de explozia de acum trei ani din Burdujeni, luat în stăpânire de pisici, iar proprietarii sunt pe drumuri și acum

Blocul afectat de explozie, la trei ani de la incident
Acțiunea de demontare a panoului publicitar de pe blocul Union, oprită de Poliție

Actualitate

Primăria Suceava a încercat să dea jos panoul publicitar de pe blocul Union printr-o intervenție neautorizată de Poliție

Actualitate

Primăria Suceava a încercat să dea jos panoul publicitar de pe blocul Union printr-o intervenție neautorizată de Poliție

Acțiunea de demontare a panoului publicitar de pe blocul Union, oprită de Poliție
Decizia a fost aprobată de Consiliul Local suceava, dar nu fără discuții aprinse și opinii contra

Administrație

Sucevenii, obligați să întrețină vegetația și curățenia în spațiile din jurul locuințelor și firmelor

Administrație

Sucevenii, obligați să întrețină vegetația și curățenia în spațiile din jurul locuințelor și firmelor

Decizia a fost aprobată de Consiliul Local suceava, dar nu fără discuții aprinse și opinii contra