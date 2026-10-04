Cetățeni ucraineni, obligați de Poliția Locală să își strângă gunoiul lăsat la scara blocului

Poliția Locală Suceava a intervenit pentru rezolvarea unei situații frecvent întâlnită, dar de regulă nesemnalată. În urma sesizării făcute de un vecin, că locatarii unui apartament de pe strada Ion Neculce nr. 13 lasă gunoiul lângă scara blocului, o patrulă a Poliției Locale s-a deplasat la fața locului și i-a obligat pe cei în cauză să strângă deșeurile. Incidentul a fost făcut public de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a subliniat că regulile de curățenie și ordine publică sunt egale pentru toți locuitorii orașului, indiferent de naționalitate.

Pe trotuar, lângă ușa de acces a blocului numărul 65 de pe strada Ion Neculce, fusese lăsată o pungă cu resturi de mâncare, cartoane de ouă și alte deșeuri.

Identificarea celor responsabili a fost facilitată de bonul fiscal atașat pungii de livrare, care conținea numele clientului, numărul de telefon și adresa exactă, inclusiv numărul apartamentului.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a explicat măsura luată de polițiști, având în vedere statutul juridic al contravenvenienților. „Pentru că sunt cetățeni ucraineni și amenzile nu sunt eficiente – nu pot fi obligați să le achite, au fost chemați afară din apartament, puși să își strângă gunoaiele și să le ducă la tomberoane”, a spus viceprimarul.

Acesta a transmis mulțumiri atât cetățeanului care a raportat problema, cât și Poliției Locale pentru operativitate, dar și un mesaj cu privire la respectarea normelor de conviețuire socială în municipiu. „Cei care nu înțeleg importanța respectării regulilor — Suceava este a noastră, a tuturor, nu doar a primăriei. Dacă este nevoie, ne educam împreună; evoluăm împreună. Principiile sunt simple și rămân aceleași: reguli care să ducă la ordine; reguli egale pentru toți. Observă! Semnalează! Acționăm!”, a transmis Dan Ioan Cușnir.