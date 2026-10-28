Cetățeanul Kane

E ceva să avem gala decernării Balonului de Aur a doua zi după El Clasico, ba chiar şi cu doi jucători implicați, unul de la Barcelona, altul de la Real Madrid. Şi nici unul dintre ei să fie laureat! E, hai că Lamine Yamal a prins trofeul mic, de tânăr jucător, dar care pentru el nu mai avea farmec, că doar îl câştigase şi anul trecut. Rivalul Mbappé avea toate atuurile realizărilor personale, dar nimic pe plan colectiv, cu echipa. De fapt, cu echipele. Fiind an de Mondial, se putea scoate cu echipa națională, dar ştim cu toții că a fost turneul Spaniei. Deci al lui Yamal, teoretic. Da şi nu. Cu naționala nu a strălucit ca la Barcelona, fiind una dintre rotițele lui De La Fuente, merituos câştigător la categoria antrenorilor. Mai rămânea un criteriu, Liga Campionilor. Dar pe cine să dea combinația PSG cu Spania la Mondiale? Doar pe Fabian Ruiz, doar nominalizat, fără şanse reale. Dar să ştiți că nici în combinația PSG cu Franța n-ar fi făcut Dembélé dubla, ci ar fi triumfat MBappé. Şi atunci cine, că doar nu Messi?! Desigur că nu, poate doar dacă ar fi făcut o magie şi în finală. Însă locul 5 la 39 de ani, plecat de ceva timp din fotbalul european, e absolut onorant.

Aşadar, Kane. Un jucător la maturitate, serios, cu realizări individuale şi colective (Bayern şi Anglia), cu fair-play, cu etica muncii – ştia Henry ce ştia. Cât se poate de meritat. Iar discursul… de om de stat! Ținut în engleză nativă, după atâta spaniolă. Nu sunt naiv să cred că nu ştia, că nu se pregătise, dovadă acele cartonaşe, dar care conțineau doar ideile principale, discursul fiind unul liber. Mai avea şi o voce bună, şi prestanță fizică, deci… well done, mister Kane!