Cetatea va juca un amical cu Zimbru Chișinău

În pauza competițională de două săptămâni de la mijlocul lunii noiembrie, cauzată de calendarul fotbalistic internațional, formația locală, Cetatea Suceava, va susține un interesant meci amical.

Echipa antrenată de Petre Grigoraș își va măsura forțele cu Zimbru Chișinău, unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalistică a Republicii Moldova, care în acest moment ocupă locul al treilea în Super Liga din țara vecină.

Partida de verificare va avea loc pe stadionul Areni, în ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, cu începere de la ora 13.00.

Evenimentul va avea o tentă caritabilă, banii rezultați în urma acestei acțiuni urmând să fie direcționați către un caz umanitar.

Foto: Agenția Manifest