Cetatea va beneficia de susținerea a 70 de fani la meciul din Ghencea, cu Steaua

Pentru prima dată de la promovarea în eșalonul secund, Cetatea va beneficia de sprijinul galeriei într-un meci în deplasare. Acest lucru se va întâmpla sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 11.00, cu prilejul confruntării de pe Stadionul Ghencea cu Steaua București, din cadrul etapei a VI-a.

Aproximativ 50 de suporteri vor face deplasarea în Capitală în autocarul pus la dispoziție de conducerea clubului, urmând ca alți 20-30 de fani suceveni, stabiliți în București, să se alăture înainte de meci galeriei Cetății.

Revenind la meciul propriu-zis, echipa pregătită de Petre Grigoraș speră să obțină un rezultat pozitiv, în condițiile în care Steaua are parte de un debut dezastruos de sezon.

Din păcate, formația suceveană nu este scutită de probleme la nivelul lotului de jucători. Răducan, Cimbru, Fulop și Cerlincă se confruntă cu probleme medicale și se fac eforturi pentru recuperarea lor.

Programul etapei a VI-a:

Vineri, 4 septembrie, ora 17.30

CSM Slatina – Chindia Târgoviște

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 11.00:

CSC 1599 Șelimbăr – Metalul Buzău

Unirea Slobozia – Dinamo București

Steaua București – Cetatea Suceava

CSL Ștefănești – Gloria Bistrița

ASA Târgu Mureș – Metaloglobus București

Concordia Chiajna – CS Afumați

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 12.30

SC Popești-Leordeni – FC Bihor Oradea

Duminică, 6 septembrie, ora 11.00

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

Duminică, 6 septembrie, ora 12.30

Olimpia Satu Mare – Știința Poli Timișoara

Clasament

1 Știința Poli Timișoara 5 4 1 0 11-2 13

2 CSM Slatina 5 4 1 0 10-2 13

3 Concordia Chiajna 5 4 0 1 11-8 12

4 CSM Reșița 5 4 0 1 9-6 12

5 Chindia Târgoviște 5 3 0 2 10-5 9

6 SC Popești-Leordeni 5 2 3 0 10-6 9

7 Gloria Bistrița 5 3 0 2 7-4 9

8 FC Bacău 5 2 2 1 10-5 8

9 SCM Râmnicu Vâlcea 5 2 2 1 6-5 8

10 Cetatea Suceava 5 2 1 2 7-7 7

11 Metaloglobus București 5 2 1 2 7-8 7

12 Metalul Buzău 5 2 1 2 5-6 7

13 CS Afumați 5 2 1 2 6-9 7

14 FC Bihor Oradea 5 1 3 1 6-4 6

15 CSL Ștefănești 5 2 0 3 4-10 6

16 CSC 1599 Șelimbăr 5 1 2 2 5-7 5

17 ASA Târgu Mureș 5 1 1 3 3-8 4

18 CSC Dumbrăvița 5 0 3 2 3-5 3

19 CS Dinamo București 5 1 0 4 4-10 3

20 Olimpia Satu Mare 5 0 2 3 1-6 2

21 Steaua București 5 0 1 4 5-11 1

22 Unirea Slobozia 5 0 1 4 3-9 1