Cetatea va avea galerie în Ghencea, la meciul cu Steaua

Conducerea grupării Cetatea a anunțat că le va oferi celor mai înfocați suporteri ai echipei sucevene ocazia de a fi alături de fotbaliștii lui Petre Grigoraș la meciul din deplasare, cu Steaua București, care se disputa sâmbătă, 5 septembrie, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul Ghencea, în cadrul etapei a VI-a a Ligii secunde.

Mai exact, gruparea suceveană va suporta costurile aferente biletelor de intrare și a transportului în Capitală. Fanii doritori de o excursie la București trebuie să se înscrie până miercuri, 2 septembrie, la ora 17:00, la numărul de telefon 0765 983 625. Persoana de contact desemnată de club este Ștefan Alexandru.

Aceasta este prima deplasare pentru suporteri organizată de club în actualul sezon al Ligii a II-a.