Cetatea Suceava, victorie mare în deplasare, la Reșița

Cetatea Suceava obținut o victorie mare, astăzi, în Liga a II-a de fotbal, în deplasare, cu CSM Reșița, care pornea ca favorită, fiind pe locul al treilea în clasament.

Sucevenii au făcut o primă repriză perfectă și au intrat la cabine cu scorul de 2-0, prin golurile înscrise de Stephane Ferhaoui și Roland Fulop, primul după un șut din interiorul careului iar al doilea după o lovitură liberă și un șut excelent la colțul porții, pe lângă zid.

În partea a doua, elevii lui Petre Grigoraș și-au conservat avantajul.

Este o victorie importantă, în fața unui adversar bine cotat, în cea mai lungă deplasare a sucevenilor din acest sezon.

În urma acestei victorii, Cetatea Suceava a urcat în clasament până pe locul al șaptelea iar în etapa următoare își poate confirma statutul de echipă puternică și cu șanse la play-off, în partida pe care o va juca pe stadionul Areni cu liderul ligii, CSM Slatina.