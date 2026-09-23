Cetatea și FC Botoșani se vor testa reciproc în perioada de întrerupere a campionatelor

Întrucât campionatul Ligii a II-a este întrerupt timp de trei săptămâni din cauza acțiunilor în care sunt implicate echipele naționale ale României, fotbaliștii Cetății au câteva zile libere după partida de campionat de sâmbătă, cu FC Bacău, urmând să revină la antrenamente abia joi după-amiază.

Trupa lui Petre Grigoraș se va pregăti în localitate până pe 10 octombrie, atunci când „alb-albaștrii” vor primi pe Areni vizita penultimei clasate, CSC Dumbrăvița, în etapa a IX-a a campionatului.

În acest interval de timp se preconizează și disputarea unui meci amical cu gruparea de primul eșalon FC Botoșani, pe data de 3 octombrie, pe Stadionul Municipal.