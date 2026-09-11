Cetatea și FC Botoșani au intrat într-un parteneriat

Cetatea Suceava a semnat un parteneriat cu formația de primul eșalon FC Botoșani, care a fost încheiat în baza noului Regulament de Cooperare ințiat de FRF, care permite cluburilor din SuperLigă și Liga a II-a să colaboreze pentru utilizarea unor tineri jucători. Pe lista de cooperare pot fi incluși maximum cinci fotbaliști eligibili, născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

Posibilitatea acestui acord se vehicula de mai multă vreme, însă antrenorul Petre Grigoraș nu a părut încântat la timpul respectiv de o asemenea idee. Tehnicianul Cetății a motivat faptul că ar fi dificilă integrarea unor jucători care ar putea fi disponibili doar pentru perioade scurte.

Grigoraș sublinia atunci importanța continuității și a integrării tinerilor în lotul Cetății, menționând în același timp colaborarea cu LPS Suceava.

Foto: Agenția Manifest.