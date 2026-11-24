Formația Chindia Târgoviște a revenit în fotoliul de lider al Ligii a II-a după ce s-a impus clar, cu 3-0, pe stadionul Ghencea, împotriva Stelei, în ultimul meci al rundei cu numărul XIV.

În urma insuccesului de pe Areni cu Știința Poli Timișoara, Cetatea a coborât două poziții în clasament. Sucevenii sunt acum pe locul 10, cu 7 etape înainte de finalul sezonului regulat. Trupa lui Petre Grigoraș este în acest moment la 6 puncte distanță de CSM Reșița, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off.

În acest an, până la întreruperea campionatului, trupa pregătită de Petre Grigoraș mai are de jucat cu Metaloglobus București, în deplasare, luni, 30 noiembrie, cu începere de la ora 14.30, în direct la DigiSport, sâmbătă, 5 decembrie, pe teren propriu, cu CS Afumați și sâmbătă, 12 decembrie, în deplasare cu CS Dinamo.

În primăvara lui 2027, în ultimele 4 runde din sezonul regulat Cetatea va întâlni Metalul Buzău, pe teren propriu, Chindia Târgoviște, în deplasare, CSC Șelimbăr, pe teren propriu și Unirea Slobozia, în deplasare.

Clasament

1 Chindia Târgovişte 14 11 0 3 37-15 33

2 Știința Poli Timișoara 14 9 5 0 24-10 32

3 CSM Slatina 14 10 1 3 24-14 31

4 SC Popeşti Leordeni 14 9 3 2 34-20 30

5 Concordia Chiajna 14 9 1 4 35-20 28

6 CSM Reşiţa 14 9 1 4 19-14 28

7 Metalul Buzău 14 8 3 3 18-10 27

8 FC Bacău 14 6 4 4 31-16 22

9 FC Bihor Oradea 14 6 4 4 25-14 22

10 Cetatea Suceava 14 6 4 4 25-18 22

11 Metaloglobus 14 6 3 5 19-18 21

12 SCM Rm. Vâlcea 14 6 2 6 19-22 20

13 CS Afumaţi 14 5 3 6 21-23 18

14 Gloria Bistriţa 14 6 0 8 18-24 18

15 Unirea 04 Slobozia 14 5 2 7 19-15 17

16 Steaua Bucureşti 14 2 5 7 14-24 11

17 ASA Tg. Mureş 14 3 2 9 16-30 11

18 Olimpia Satu Mare 14 1 6 7 10-19 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 14 2 3 9 8-29 9

20 CSL Ştefăneştii de Jos 14 3 0 11 9-31 9

21 CS Dinamo Bucureşti 14 2 2 10 19-42 8

22 CSC Dumbrăviţa 14 1 4 9 11-27 7