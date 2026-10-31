Cetatea se menține pe locul 5 după remiza cu Bihorul

Formațiile Cetatea și FC Bihor au încheiat nedecis, 2-2, sâmbătă, pe Areni, în etapa a XII-a a Ligii a II-a. Și asta în ciuda faptului că echipa suceveană a dominat partida la toate capitolele. Repriza întâi, mai ales, a fost la discreția fotbaliștilor pregătiți de Petre Grigoraș, care au reușit să puncteze prin Răducan și Ferhaoui, dar au ratat și alte ocazii rarisime. Păcat de cele două goluri încasate la singurele faze în care oaspeții s-au apropiat de poarta apărată de Micu pe parcursul primei reprize.

Bineînțeles, „alb-albaștrii” pot aduce în discuție și episodul din minutul 45+1, atunci când centralul întâlnirii,vasluianul Ioan Răzvan Negară a anulat cu mare ușurință un gol marcat de același Răducan pentru un presupus fault în atac. A fost o fază la care Petre Grigoraș a protestat vehement, sfârșind prin a fi eliminat de pe teren.

Scăpați cu bine din presiunea la care au fost supuși în prima parte a întâlnirii, orădenii au reușit să mai echlibreze raportul de forțe din teren în mitanul secund, în condițiile în care era greu de crezut că sucevenii vor putea să mențină ritmul sufocant din repriza întâi. Balanța putea înclina atât în favoarea gazdelor, la bara lui Vișinar, din minutul 65, cât și de partea orădenilor, atunci când fostul golgeter al României din sezonul 2015-2016, Ioan Hora, a lovit transversala din lovitură liberă, în minutul 74.

Antrenorul Petre Grigoraș a aliniat următoarea garnitură de start: Micu – Perju, Vișinar, Cimbru – Ilie, David, Sumanariu, Golofca – Fülöp, Ferhaoui – Răducan. Pe parcursul întâlnirii au mai intrat: Aftanache, Cerlincă, Bujor, Ilie Marian și Burdeț.

În etapa viitoare, Cetatea va evolua în deplasare cu Gloria Bistrița, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00.

Rezultate înregistrate în etapa a XII-a:

Steaua București – Dinamo București 0-0

CSL Ștefăneștii de Jos – Chindia Târgoviște 0-3

SC Popești-Leordeni – Metalul Buzău 2-1

ASA Târgu Mureș – Unirea Slobozia 0-1

Cetatea Suceava – FC Bihor Oradea 2-2

Olimpia Satu Mare – CSC 1599 Șelimbăr 2-0

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Afumați 3-2

CSC Dumbrăvița – Știința Poli Timișoara 2-2

FC Bacău – Metaloglobus București 1-4

Duminică, 1 noiembrie

Ora 11:00: CSM Slatina – Concordia Chiajna

Ora 12:30: CSM Reșița – Gloria Bistrița

Clasament

1 Știința Poli Timișoara 12 8 4 0 23-10 28

2 Chindia Târgovişte 12 9 0 3 30-14 27

3 SC Popeşti-Leordeni 12 8 3 1 28-16 27

4 CSM Slatina 11 8 1 2 19-10 25

5 Cetatea Suceava 12 6 4 2 24-14 22

6 Metalul Buzău 12 6 3 3 14-9 21

7 CSM Reşiţa 11 7 0 4 16-13 21

8 Concordia Chiajna 11 6 1 4 26-18 19

9 FC Bihor Oradea 12 5 4 3 20-12 19

10 FC Bacău 12 5 3 4 23-14 18

11 Metaloglobus 12 5 3 4 17-16 18

12 Gloria Bistriţa 11 6 0 5 15-14 18

13 CS Afumaţi 12 5 2 5 19-20 17

14 SCM Rm. Vâlcea 12 4 2 6 13-19 14

15 Unirea Slobozia 12 3 2 7 15-15 11

16 Steaua Bucureşti 12 2 5 5 13-19 11

17 ASA Tg. Mureş 12 3 2 7 14-22 11

18 Olimpia Satu Mare 12 1 6 5 9-15 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 12 2 3 7 8-22 9

20 CS Dinamo Bucureşti 12 2 2 8 16-32 8

21 CSL Ştefăneşti 12 2 0 10 7-29 6

22 CSC Dumbrăviţa 12 0 4 8 9-25 4