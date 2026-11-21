În urma insuccesului de pe Areni cu Știința Poli Timișoara, Cetatea a coborât două poziții în clasament. Sucevenii sunt acum pe locul 10, cu 7 etape înainte de finalul sezonului regulat. Trupa lui Petre Grigoraș este în acest moment la 6 puncte distanță de CSM Reșița, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off.

În runda următoare Cetatea va evolua în deplasare cu Metaloglobus București, luni, 30 noiembrie, cu începere de la ora 14.30, în direct la DigiSport.

Programul etapei a XIV-a:

FC Bihor Oradea – Gloria 2018 Bistrița 5-1

FC Bacău – CS Dinamo București 7-1

SC Popești-Leordeni – CSC 1599 Șelimbăr 5-0

Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna 1-2

ACS Dumbrăvița – CS Afumați 2-1

CSM Reșița – Metaloglobus București 2-1

CSL Ștefăneștii de Jos – Unirea Slobozia 0-2

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș 3-2

Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara 0-1

Duminică, 22 noiembrie

SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

Luni, 23 noiembrie

Steaua București – Chindia Târgoviște

Clasament

1 Știința Poli Timișoara 14 9 5 0 24-10 32

2 CSM Slatina 14 10 1 3 24-14 31

3 Chindia Târgovişte 13 10 0 3 34-15 30

4 SC Popeşti Leordeni 14 9 3 2 34-20 30

5 Concordia Chiajna 14 9 1 4 35-20 28

6 CSM Reşiţa 14 9 1 4 19-14 28

7 Metalul Buzău 13 7 3 3 16-10 24

8 FC Bacău 14 6 4 4 31-16 22

9 FC Bihor Oradea 14 6 4 4 25-14 22

10 Cetatea Suceava 14 6 4 4 25-18 22

11 Metaloglobus 14 6 3 5 19-18 21

12 SCM Rm. Vâlcea 13 6 2 5 19-20 20

13 CS Afumaţi 14 5 3 6 21-23 18

14 Gloria Bistriţa 14 6 0 8 18-24 18

15 Unirea 04 Slobozia 14 5 2 7 19-15 17

16 Steaua Bucureşti 13 2 5 6 14-21 11

17 ASA Tg. Mureş 14 3 2 9 16-30 11

18 Olimpia Satu Mare 14 1 6 7 10-19 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 14 2 3 9 8-29 9

20 CSL Ştefăneştii de Jos 14 3 0 11 9-31 9

21 CS Dinamo Bucureşti 14 2 2 10 19-42 8

22 CSC Dumbrăviţa 14 1 4 9 11-27 7

Foto: Codrin Anton (FotoSport).