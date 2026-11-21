În urma insuccesului de pe Areni cu Știința Poli Timișoara, Cetatea a coborât două poziții în clasament. Sucevenii sunt acum pe locul 10, cu 7 etape înainte de finalul sezonului regulat. Trupa lui Petre Grigoraș este în acest moment la 6 puncte distanță de CSM Reșița, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off.
În runda următoare Cetatea va evolua în deplasare cu Metaloglobus București, luni, 30 noiembrie, cu începere de la ora 14.30, în direct la DigiSport.
Programul etapei a XIV-a:
FC Bihor Oradea – Gloria 2018 Bistrița 5-1
FC Bacău – CS Dinamo București 7-1
SC Popești-Leordeni – CSC 1599 Șelimbăr 5-0
Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna 1-2
ACS Dumbrăvița – CS Afumați 2-1
CSM Reșița – Metaloglobus București 2-1
CSL Ștefăneștii de Jos – Unirea Slobozia 0-2
CSM Slatina – ASA Târgu Mureș 3-2
Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara 0-1
Duminică, 22 noiembrie
SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău
Luni, 23 noiembrie
Steaua București – Chindia Târgoviște
Clasament
1 Știința Poli Timișoara 14 9 5 0 24-10 32
2 CSM Slatina 14 10 1 3 24-14 31
3 Chindia Târgovişte 13 10 0 3 34-15 30
4 SC Popeşti Leordeni 14 9 3 2 34-20 30
5 Concordia Chiajna 14 9 1 4 35-20 28
6 CSM Reşiţa 14 9 1 4 19-14 28
7 Metalul Buzău 13 7 3 3 16-10 24
8 FC Bacău 14 6 4 4 31-16 22
9 FC Bihor Oradea 14 6 4 4 25-14 22
10 Cetatea Suceava 14 6 4 4 25-18 22
11 Metaloglobus 14 6 3 5 19-18 21
12 SCM Rm. Vâlcea 13 6 2 5 19-20 20
13 CS Afumaţi 14 5 3 6 21-23 18
14 Gloria Bistriţa 14 6 0 8 18-24 18
15 Unirea 04 Slobozia 14 5 2 7 19-15 17
16 Steaua Bucureşti 13 2 5 6 14-21 11
17 ASA Tg. Mureş 14 3 2 9 16-30 11
18 Olimpia Satu Mare 14 1 6 7 10-19 9
19 CSC 1599 Şelimbăr 14 2 3 9 8-29 9
20 CSL Ştefăneştii de Jos 14 3 0 11 9-31 9
21 CS Dinamo Bucureşti 14 2 2 10 19-42 8
22 CSC Dumbrăviţa 14 1 4 9 11-27 7
Foto: Codrin Anton (FotoSport).