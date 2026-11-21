În fața a 5000 de spectatori, cea mai numeroasă asistență din acest sezon de pe stadionul „Areni”, Cetatea și Știința Poli Timișoara s-au întâlnit în cadrul etapei a XIV-a a Ligii a II-a. Oaspeții au început mai bine meciul și au înscris unicul gol al partidei în minutul 9. Ștefanovici a centrat din flancul drept, Popescu a reluat cu cu capul în transversală, balonul a revenit în joc, iar debutantul Mihai Bonț a preluat pe piept în fața porții goale și trimis mingea în plasă din 2 metri.

Acest gol a avut darul de tăia elanul sucevenilor, care au întâmpinat dificultăți de a crea pericol la poarta adversă. Mai mult, timișorenii își puteau dubla avantajul în minutul 18, atunci când același Bonț a nimerit bara cu un șut din 8 metri.

Antrenorul Petre Grigoraș a schimbat sistemul la pauză, a scos un fundaș central, pe Vișinar și l-a introdus pe Tucaliuc, un mijlocaș de creație, după care, pe parcurs, a aruncat în pluptă și celelalte guri de foc, Aftanache, Kyrycenko și Cerlincă, însă fără succes. Oaspeții, care au renunțat la intențiile ofensive în mitanul secund, s-au apărat cu exactitate și au obținut o victorie mare, pe un teren unde se câștigă greu.

Cetatea Suceava: Al. Micu – Cimbru, Vișinar, Perju – Golofca, Gab. David, Rub. Sumanariu, Vl. Ilie – Ferhaoui, Gab. Răducan, L. Fulop.

Au mai intrat: Tucaliuc, Aftanache, Kyrycenko, Cerlincă, I. Marian.

Antrenor: Petre Grigoraș.

Știința Poli: I. Rus – P. Paul, Burlacu-Luca, Huszti, Aur. Chițu, Vasluian, Bonț, Artean (cpt.), C. Toma, Ștefanovici, Ov. Popescu

Au mai intrat: Doană, Benzar, Spătaru, Vlaicu.

Antrenor: Dan Alexa.

Foto: Codrin Anton (FotoSport).