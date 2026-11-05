Cetatea se deplasează în Ardeal în etapa a XIII-a a Ligii secunde

În etapa a XIII-a a Ligii a II-a Cetatea va evolua în deplasare, cu Gloria Bistrița. Partida va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, cu începere de la ora 11.00. Sucevenii nu vor putea conta în această întâlnire pe mijlocașul central Gabriel David, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Nici antrenorul Petre Grigoraș nu va putea lua loc pe banca de rezerve, tehnicianul Cetății primind o penalizare de două etape în urma cartonașului roșu încasat runda precedentă, în duelul de pe Areni cu FC Bihor Oradea. Chiar și așa, antrenorul secund, Paul Bosancu, este optimist înaintea confruntării de la Bistrița.

„Ne așteptăm la un meci greu, însă ne-am pregătit bine și sperăm să continuăm seria pozitivă. I-am studiat pe adversari, știm ce ne așteaptă acolo și suntem încrezători. Dorim să continuăm pe aceeași linie, să adunăm puncte în continuare, astfel ca atunci când se va trage linie să fim în play-off”.

Programul etapei a XIII-a:

Joi, 5 noiembrie 2026

Ora 17:00: Chindia Târgoviște – SC Popești-Leordeni

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026

Ora 11:00: Metaloglobus București – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00: Unirea Slobozia – Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureș

Ora 11:00: Gloria Bistrița – Cetatea Suceava

Ora 11:00: CS Afumați – FC Bacău

Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos

Ora 12:30: FC Bihor Oradea – CSM Slatina

Luni, 9 noiembrie 2026

Ora 14:30: Știința Poli Timișoara – CSM Reșița

Ora 17:00: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea

Marți, 10 noiembrie 2026

Ora 19:30: Metalul Buzău – Steaua București

Clasament Liga a II-a

1 Știința Poli Timișoara 12 8 4 0 23-10 28

2 Chindia Târgovişte 12 9 0 3 30-14 27

3 SC Popeşti-Leordeni 12 8 3 1 28-16 27

4 CSM Slatina 12 8 1 3 10-12 25

5 CSM Reşiţa 12 8 0 4 17-13 24

6 Cetatea Suceava 12 6 4 2 24-14 22

7 Concordia Chiajna 12 7 1 4 28-19 22

8 Metalul Buzău 12 6 3 3 14-9 21

9 FC Bihor Oradea 12 5 4 3 20-12 19

10 FC Bacău 12 5 3 4 23-14 18

11 Metaloglobus 12 5 3 4 17-16 18

12 CS Afumaţi 12 5 2 5 19-20 17

13 SCM Rm. Vâlcea 12 5 2 5 16-18 17

14 Gloria Bistriţa 12 5 0 7 14-18 15

15 Unirea Slobozia 12 3 2 7 15-15 11

16 Steaua Bucureşti 12 2 5 5 13-19 11

17 ASA Tg. Mureş 12 3 2 7 14-22 11

18 Olimpia Satu Mare 12 1 6 5 9-15 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 12 2 3 7 8-22 9

20 CS Dinamo Bucureşti 12 2 2 8 16-32 8

21 CSL Ştefăneşti 12 2 0 10 7-29 6

22 CSC Dumbrăviţa 12 0 4 8 9-25 4