Cetatea revine pe Areni, sâmbătă, pentru meciul din etapa a IX-a

După o pauză de trei săptămâni, Liga a II-a se va relua joi, 8 octombrie, cu partida Știința Poli Timișoara – Steaua București. Grosul meciurilor din etapa a IX-a, inclusiv confruntarea de pe Areni, dintre Cetatea și CSC Dumbrăvița, vor avea loc sâmbătă, 10 octombrie.

Așadar, cu începere de la ora 11.00, formația pregătită de Petre Grigoraș va primi vizita penultimei clasate, CSC Dumbrăvița.

Sucevenii pornesc clar cu prima șansă în fața unei echipe care n-a cunoscut gustul victoriei în cele 8 runde scurse până acum.

Programul etapei a IX-a:

Joi, 8 octombrie 2026

Ora 18:00: Știința Poli Timișoara – Steaua București

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

Ora 11:00: Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna

Ora 11:00: CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia

Ora 11:00: Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș

Ora 11:00: Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00: Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea

Ora 11:00: Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni

Ora 13:00: CSM Reșița – CSM Slatina

Duminică, 11 octombrie 2026

Ora 11:00: CS Afumați – CSL Ștefăneștii de Jos

Ora 15:45: FC Bihor Oradea – FC Bacău

Clasament

1 CSM Slatina 8 7 1 0 17-5 22

2 Știința Poli Timișoara 8 6 2 0 18-7 20

3 CSM Reșița 8 6 0 2 13-8 18

4 FC Bacău 8 4 3 1 19-8 15

5 Chindia Târgoviște 8 5 0 3 17-8 15

6 SC Popești-Leordeni 8 4 3 1 19-14 15

7 Concordia Chiajna 8 5 0 3 17-13 15

8 Metalul Buzău 8 4 2 2 9-7 14

9 CS Afumați 8 4 2 2 12-12 14

10 Cetatea Suceava 8 3 3 2 15-11 12

11 Gloria Bistrița 8 4 0 4 12-10 12

12 Metaloglobus București 8 3 2 3 11-12 11

13 ASA Târgu Mureș 8 3 2 3 12-15 11

14 SCM Râmnicu Vâlcea 8 3 2 3 10-13 11

15 FC Bihor Oradea 8 2 3 3 13-10 9

16 CSC 1599 Șelimbăr 8 1 3 4 7-14 6

17 CSL Ștefăneștii de Jos 8 2 0 6 6-15 6

18 Steaua București 8 1 2 5 9-17 5

19 Unirea Slobozia 8 1 1 6 11-12 4

20 Olimpia Satu Mare 8 0 4 4 3-10 4

21 CSC Dumbrăvița 8 0 3 5 5-16 3

22 CS Dinamo București 8 1 0 7 9-27 3