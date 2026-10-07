Cetatea revine pe Areni, sâmbătă, pentru meciul din etapa a IX-a

După o pauză de trei săptămâni, Liga a II-a se va relua joi, 8 octombrie, cu partida Știința Poli Timișoara – Steaua București. Grosul meciurilor din etapa a IX-a, inclusiv confruntarea de pe Areni, dintre Cetatea și CSC Dumbrăvița, vor avea loc sâmbătă, 10 octombrie.
Așadar, cu începere de la ora 11.00, formația pregătită de Petre Grigoraș va primi vizita penultimei clasate, CSC Dumbrăvița.
Sucevenii pornesc clar cu prima șansă în fața unei echipe care n-a cunoscut gustul victoriei în cele 8 runde scurse până acum.
Programul etapei a IX-a:
Joi, 8 octombrie 2026
- Ora 18:00: Știința Poli Timișoara – Steaua București
Sâmbătă, 10 octombrie 2026
- Ora 11:00: Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna
- Ora 11:00: CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare
- Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia
- Ora 11:00: Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș
- Ora 11:00: Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița
- Ora 11:00: Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea
- Ora 11:00: Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni
- Ora 13:00: CSM Reșița – CSM Slatina
Duminică, 11 octombrie 2026
- Ora 11:00: CS Afumați – CSL Ștefăneștii de Jos
- Ora 15:45: FC Bihor Oradea – FC Bacău
Clasament
1 CSM Slatina 8 7 1 0 17-5 22
2 Știința Poli Timișoara 8 6 2 0 18-7 20
3 CSM Reșița 8 6 0 2 13-8 18
4 FC Bacău 8 4 3 1 19-8 15
5 Chindia Târgoviște 8 5 0 3 17-8 15
6 SC Popești-Leordeni 8 4 3 1 19-14 15
7 Concordia Chiajna 8 5 0 3 17-13 15
8 Metalul Buzău 8 4 2 2 9-7 14
9 CS Afumați 8 4 2 2 12-12 14
10 Cetatea Suceava 8 3 3 2 15-11 12
11 Gloria Bistrița 8 4 0 4 12-10 12
12 Metaloglobus București 8 3 2 3 11-12 11
13 ASA Târgu Mureș 8 3 2 3 12-15 11
14 SCM Râmnicu Vâlcea 8 3 2 3 10-13 11
15 FC Bihor Oradea 8 2 3 3 13-10 9
16 CSC 1599 Șelimbăr 8 1 3 4 7-14 6
17 CSL Ștefăneștii de Jos 8 2 0 6 6-15 6
18 Steaua București 8 1 2 5 9-17 5
19 Unirea Slobozia 8 1 1 6 11-12 4
20 Olimpia Satu Mare 8 0 4 4 3-10 4
21 CSC Dumbrăvița 8 0 3 5 5-16 3
22 CS Dinamo București 8 1 0 7 9-27 3