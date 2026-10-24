Cetatea răpune liderul, pe Areni

Cetatea continuă forma excelentă din ultima perioadă, fotbaliștii pregătiți de Petre Grigoraș ajungând la o serie de 7 meciuri fără înfrângere. În etapa a XI-a, formația suceveană a făcut din nou un meci bun, izbutind să învingă liderul Ligii a II-a, CSM Slatina. Partida de sâmbătă, de pe Areni, a fost controlată aproape în totalitate de echipa gazdă, care s-a impus la final cu 2-0. Golofca a deschis scorul în minutul 40 cu un șut la colțul lung, din interiorul careului mare, iar Fulop a risipit emoțiile celor 3.000 de spectatori din tribune în minutul 59, după ce a reluat cu capul, în plasă, o minge centrată de Ferhaoui, din corner.

Cetatea a evoluat în alcătuirea: Al. Micu – Cimbru, Vișinar, Perju (cpt.) – Golofca (Cerlincă 87), Gab. David (I. Marian 87), L. Fulop, Vl. Ilie – Ferhaoui (Burdeț 75), Răducan (Kyrychenko 82), Aftanache (Tucaliuc 82).

Lovitura de începere a confruntării cu CSM Slatina a fost dată de fostul mare fotbalist sucevean Ilie Gafencu.

În urma acestei victorii, „alb-albaștrii” au urcat pe poziția a cincea în ierarhia intermediară a Ligii a II-a.

În runda următoare formația suceveană va evolua tot pe Areni, urmând să primească vizita celor de la FC Bihor Oradea, sâmbătă, 31 octombrie, cu începere de la ora 11.00.

Până la această oră, în etapa a XI-a s-au disputat partidele:

Bihor Oradea – CSM Reșița 2-0

Metalul Buzău – CSL Ștefăneștii de Jos 3-0

Gloria Bistrița – ACS Dumbrăvița 2-1

Cetatea Suceava – CSM Slatina 2-0

Unirea Slobozia – CS Concordia Chiajna 2-2

CS Dinamo București – SC Popești-Leordeni 1-2

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 13.00

Știința Poli Timișoara – FC Bacău

Duminică, 25 octombrie, ora 11.00

Chindia Târgoviște – Olimpia Satu Mare

CS Afumați – Steaua București

CSC 1599 Șelimbăr – ASA Târgu Mureș

Luni, 26 octombrie, ora 17.00

Metaloglobus București – SCM Râmnicu Vâlcea