Cetatea rămâne pe 10 în ierarhia Ligii a II-a

Cetatea ocupă locul 10 în ierarhia la zi a Ligii a II-a după șase etape. Sucevenii au o linie de clasament echilibrată, alcătuită din două victorii, două înfrângeri și două rezultate de egalitate, cu golaveraj 9-9.

În etapa următoare, sâmbătă, de la ora 11.00, Cetatea va evolua pe Areni împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea.

Rezultate înregistrate în etapa a VI-a:

CSM Slatina – Chindia Târgoviște 3-2

CSC 1599 Șelimbăr – Metalul Buzău 1-1

Unirea Slobozia – CS Dinamo București 8-0

Steaua București – Cetatea Suceava 2-2

CSL Ștefănești – Gloria Bistrița 1-2

ASA Târgu Mureș – Metaloglobus București 3-2

Concordia Chiajna – CS Afumați 1-2

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița 1-2

SC Popești-Leordeni – FC Bihor Oradea 3-2

FC Bacău – CSC Dumbrăvița 6-1

Olimpia Satu Mare – Știința Poli Timișoara 1-1

Clasament

1 CSM Slatina 6 5 1 0 13-4 16

2 CSM Reşiţa 6 5 0 1 11-7 15

3 Știința Poli Timișoara 6 4 2 0 12-3 14

4 SC Popeşti Leordeni 6 3 3 0 13-8 12

5 Gloria Bistriţa 6 4 0 2 9-5 12

6 Concordia Chiajna 6 4 0 2 12-10 12

7 FC Bacău 6 3 2 1 16-6 11

8 CS Afumaţi 6 3 1 2 8-10 10

9 Chindia Târgovişte 6 3 0 3 12-8 9

10 Cetatea Suceava 6 2 2 2 9-9 8

11 SCM Rm. Vâlcea 6 2 2 2 7-7 8

12 Metalul Buzău 6 2 2 2 6-7 8

13 FC Metaloglobus 6 2 1 3 9-11 7

14 ASA Tg. Mureş 6 2 1 3 6-10 7

15 FC Bihor Oradea 6 1 3 2 8-7 6

16 CSC 1599 Şelimbăr 6 1 3 2 6-8 6

17 CSL Ştefăneşti 6 2 0 4 5-12 6

18 Unirea Slobozia 6 1 1 4 11-9 4

19 Olimpia Satu Mare 6 0 3 3 2-7 3

20 CSC Dumbrăviţa 6 0 3 3 5-12 3

21 CS Dinamo Bucureşti 6 1 0 5 4-18 3

22 Steaua Bucureşti 6 0 2 4 7-13 2