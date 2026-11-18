Meciul de sâmbătă, cu Știința Poli Timișoara, este cel mai atractiv pe care Cetatea îl va juca pe teren propriu în această ediție de campionat în sezonul regular al Ligii a II-a.

Confruntarea de sâmbătă, 21 noiembrie, de pe Areni, va reprezenta și primul meci al formației sucevene care va fi televizat pe plan național, urmând să fie transmis în direct simultan pe cele două canale care dețin drepturile TV, DigiSport și PrimaSport, începând cu ora 12.30.

Trebuie precizat că „alb-albaștrii” au tot lotul valid pentru această întâlnire. Din păcate, antrenorul principal Petre Grigoraș nu va putea lua loc pe banca tehnică, tehnicianul Cetății urmând să-și ispășească în duelul cu Timișoara cea de-a doua etapă de suspendare primită din partea Comisiei de Disciplină după cartonașul roșu încasat în precedentul joc de pe teren propriu, cu FC Bihor Oradea.

Din dorința de a proteja, în perspectiva întâlnirii de sâmbătă, gazonul de pe Areni, care a fost afectat de precipitațiile din ultima perioadă, echipa suceveană a ales să se deplaseze la Preutești pentru a susține antrenamentele din această săptămână.