Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia la zi a Ligii a II-a

Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia Ligii a II-a după remiza de pe teren propriu, 1-1, cu SC Popești-Leordeni, din etapa a V-a. Formația ilfoveană își menține astfel invincibilitatea, acest statut mai având liderul CSM Slatina și Știința Poli Timișoara.
Programul etapei a V-a:
Cetatea Suceava – SC Popești-Leordeni 1-1
CS Afumați – Unirea Slobozia 2-1
CS Dinamo București – CSC 1599 Șelimbăr 0-1
CSC Dumbrăvița – SCM Râmnicu Vâlcea 0-1
CSM Reșița – Steaua București 2-1
FC Bihor – CSL Ștefănești 4-0
Gloria Bistrița – Olimpia Satu Mare 1-0
Metaloglobus București – Concordia Chiajna 1-3
Metalul Buzău – Chindia Târgoviște 1-3
Știința Poli Timișoara – ASA Târgu Mureș se joacă dumincă
FC Bacău – CSM Slatina se joacă luni.
Clasament
1 CSM Slatina 4 4 0 0 10-2 12
2 Concordia Chiajna 5 4 0 1 11-8 12
3 CSM Reșița 5 4 0 1 9-6 12
4 Știința Poli Timișoara 4 3 1 0 8-2 10
5 Chindia Târgoviște 5 3 0 2 10-5 9
6 SC Popești-Leordeni 5 2 3 0 10-6 9
7 Gloria Bistrița 5 3 0 2 7-4 9
8 SCM Râmnicu Vâlcea 5 2 2 1 6-5 8
9 FC Bacău 4 2 1 1 10-5 7
10 Cetatea Suceava 5 2 1 2 7-7 7
11 Metaloglobus București 5 2 1 2 7-8 7
12 Metalul Buzău 5 2 1 2 5-6 7
13 CS Afumați 5 2 1 2 6-9 7
14 FC Bihor Oradea 5 1 3 1 6-4 6
15 CSL Ștefănești 5 2 0 3 4-10 6
16 CSC 1599 Șelimbăr 5 1 2 2 5-7 5
17 ASA Târgu Mureș 4 1 1 2 3-5 4
18 ACS Dumbrăvița 5 0 3 2 3-5 3
19 CS Dinamo București 5 1 0 4 4-10 3
20 Olimpia Satu Mare 5 0 2 3 1-6 2
21 Steaua București 5 0 1 4 5-11 1
22 Unirea Slobozia 5 0 1 4 3-9 1