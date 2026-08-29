Fotbal

Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia la zi a Ligii a II-a

Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia la zi a Ligii a II-a
Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia la zi a Ligii a II-a

Cetatea ocupă locul al zecelea în ierarhia Ligii a II-a după remiza de pe teren propriu, 1-1, cu SC Popești-Leordeni, din etapa a V-a. Formația ilfoveană își menține astfel invincibilitatea, acest statut mai având liderul CSM Slatina și Știința Poli Timișoara.

Programul etapei a V-a:

Cetatea Suceava – SC Popești-Leordeni 1-1

CS Afumați – Unirea Slobozia 2-1

CS Dinamo București – CSC 1599 Șelimbăr 0-1

CSC Dumbrăvița – SCM Râmnicu Vâlcea 0-1

CSM Reșița – Steaua București 2-1

FC Bihor – CSL Ștefănești 4-0

Gloria Bistrița – Olimpia Satu Mare 1-0

Metaloglobus București – Concordia Chiajna 1-3

Metalul Buzău – Chindia Târgoviște 1-3

Știința Poli Timișoara – ASA Târgu Mureș se joacă dumincă

FC Bacău – CSM Slatina se joacă luni.

Clasament

1 CSM Slatina 4 4 0 0 10-2 12

2 Concordia Chiajna 5 4 0 1 11-8 12

3 CSM Reșița 5 4 0 1 9-6 12

4 Știința Poli Timișoara 4 3 1 0 8-2 10

5 Chindia Târgoviște 5 3 0 2 10-5 9

6 SC Popești-Leordeni 5 2 3 0 10-6 9

7 Gloria Bistrița 5 3 0 2 7-4 9

8 SCM Râmnicu Vâlcea 5 2 2 1 6-5 8

9 FC Bacău 4 2 1 1 10-5 7

10 Cetatea Suceava 5 2 1 2 7-7 7

11 Metaloglobus București 5 2 1 2 7-8 7

12 Metalul Buzău 5 2 1 2 5-6 7

13 CS Afumați 5 2 1 2 6-9 7

14 FC Bihor Oradea 5 1 3 1 6-4 6

15 CSL Ștefănești 5 2 0 3 4-10 6

16 CSC 1599 Șelimbăr 5 1 2 2 5-7 5

17 ASA Târgu Mureș 4 1 1 2 3-5 4

18 ACS Dumbrăvița 5 0 3 2 3-5 3

19 CS Dinamo București 5 1 0 4 4-10 3

20 Olimpia Satu Mare 5 0 2 3 1-6 2

21 Steaua București 5 0 1 4 5-11 1

22 Unirea Slobozia 5 0 1 4 3-9 1

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