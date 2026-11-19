Meci atractiv, sâmbătă, 21 noiembrie, pe stadionul Areni, în runda a XIV-a a Ligii a II-a de fotbal.

Cu începere de la ora 12.30, formația pregătită de Petre Grigoraș se va confrunta cu una dintre marile pretendente la promovarea în primul eșalon, Știința Poli Timișoara.

În condițiile în care principalul Cetății este suspendat pentru această întâlnire, cel care a dezvăluit ultimele noutăți din tabăra Cetății a fost antrenorul secund Florin Cristescu.

„Din păcate, la Suceava, în această perioadă a anului avem probleme cu terenul de antrenament. De aceea, în ultima vreme ne-am pregătit în diferite locații din județ și dorim să le mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au primit în casa lor.

Meciul cu Timișoara este unul special pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine și sper ca jucătorii să fi uitat dușul rece de la Bistrița. I-am studiat așa cum trebuie pe adversari, care formează o echipă experimentată, cu fotbaliști maturi. Ne așteptăm să iasă la joc pe Areni, pentru că, în caz contrar, vor avea probleme. Atuurile noastre sunt munca, atitudinea și determinarea. Sper să ne ajute vremea, să fie cald, astfel încât să vină cât mai multă lume la stadion”.

Întrebat dacă s-ar mulțumi cu o remiză în duelul cu Știința Poli, Stephane Ferhaoui, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Cetății, a declarat: „Eu personal nu m-aș mulțumi cu un rezultat de egalitate. Îmi doresc să câștigăm, pentru că 3 puncte ne-ar ajuta să urcăm în clasament. Cred și simt că putem să învingem”.

Programul etapei a XIV-a:

Vineri, 20 noiembrie

Ora 14:30: FC Bihor Oradea – Gloria 2018 Bistrița

Sâmbătă, 21 noiembrie

Ora 11:00: FC Bacău – CS Dinamo București

Ora 11:00: SC Popești-Leordeni – CSC 1599 Șelimbăr

Ora 11:00: Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna

Ora 11:00: ACS Dumbrăvița – CS Afumați

Ora 11:00: CSM Reșița – Metaloglobus București

Ora 11:00: CSL Ștefăneștii de Jos – Unirea Slobozia

Ora 11:00: CSM Slatina – ASA Târgu Mureș

Ora 12:30: Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara

Duminică, 22 noiembrie

Ora 12:30: SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

Luni, 23 noiembrie

Ora 17:00: Steaua București – Chindia Târgoviște

Clasament

1 Chindia Târgovişte 13 10 0 3 34-15 30

2 Știința Poli Timișoara 13 8 5 0 23-10 29

3 CSM Slatina 13 9 1 3 21-12 28

4 SC Popeşti-Leordeni 13 8 3 2 29-20 27

5 Concordia Chiajna 13 8 1 4 33-19 25

6 CSM Reşiţa 13 8 1 4 17-13 25

7 Metalul Buzău 13 7 3 3 16-10 24

8 Cetatea Suceava 13 6 4 3 25-17 22

9 Metaloglobus București 13 6 3 4 18-16 21

10 SCM Rm. Vâlcea 13 6 2 5 19-20 20

11 FC Bacău 13 5 4 4 24-15 19

12 FC Bihor Oradea 13 5 4 4 20-13 19

13 CS Afumaţi 13 5 3 5 20-21 18

14 Gloria Bistriţa 13 6 0 7 17-19 18

15 Unirea Slobozia 13 4 2 7 17-15 14

16 Steaua Bucureşti 13 2 5 6 14-21 11

17 ASA Tg. Mureş 13 3 2 8 14-27 11

18 Olimpia Satu Mare 13 1 6 6 9-17 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 13 2 3 8 8-24 9

20 CSL Ştefăneşti 13 3 0 10 9-29 9

21 CS Dinamo Bucureşti 13 2 2 9 18-35 8

22 CSC Dumbrăviţa 13 0 4 9 9-26 4