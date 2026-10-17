Cetatea învinge în fieful celei de-a treia clasate și se apropie la o lungime de băț de play-off

Cetatea s-a impus cu 2-0 pe terenul celei de-a treia clasate, CSM Reșița, sâmbătă, în etapa a X-a a Ligii a II-a, la capătul unei evoluții foarte bune.

Formația antrenată de Petre Grigoraș a deschis scorul la jumătatea primei reprize prin Ferhaoui, cu un șut bine plasat. Scorul final a fost stabilit de L. Fulop în minutul 35, cu o execuție dintr-o lovitură liberă de la 17 metri. Același jucător își mai trecuse în cont o bară, în minutul 15.

Echipa gazdă pregătită de Dorinel Munteanu a forțat mai mult în repriza secundă în condițiile eliminării de pe teren a lui Sumanariu, din minutul 68, însă defensiva suceveană s-a achitat foarte bine de sarcini.

Cetatea a început partida în alcătuirea: Micu – Cimbru, Vișinar, Răducan, Ilie – Perju, Golofca, David – Fülöp, Ferhaoui, Sumanariu.

Au mai intrat: Kyrychenko, Cerlincă, Burdeț, Tucaliuc.

La finalul întâlnirii, antrenorul Petre Grigoraș a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbaliștilor săi.

„Un meci aproape perfect. O primă repriză extraordinară, am pus o presiune foarte mare, nu i-am lăsat să joace și am încercat să facem un pressing agresiv și avansat. Ne-a reușit tura asta și chiar dacă în repriza a doua am rămas în inferioritate numerică, ne-am descurcat bine.

Una peste alta, o victorie absolut meritată și felicit jucătorii pentru că au avut o atitudine, o poftă de joc și o determinare fantastice. O victorie mare, pe un teren unde cred eu că se va câștiga foarte greu. Dar astăzi cred că am reușit să jucăm la un nivel foarte ridicat și am obținut o victorie frumoasă și absolut meritată.

A învins fotbalul, până la urmă. Suntem echipa care într-o statistică avem cele mai multe ocazii de gol. Chiar dacă suntem pe locul șapte, ne creăm cele mai multe ocazii, ajungem în careu de cele mai multe ori. Că ratăm, e cu totul altceva, dar lucrul acesta spune că echipa încearcă să joace un fotbal de calitate, să atace, să creeze situații și asta e foarte important”.

În urma acestui succes „alb-albaștrii” au urcat pe poziția a șaptea în ierarhie, având același număr de puncte, cu 18, cu Chindia Târgoviște și Concordia Chiajna, care ocupă ultimele două locuri care duc în play-off.

În runda următoare, Cetatea revine pe Areni pentru duelul liderul clasamentului, CSM Slatina. Partida este programată sâmbătă, 24 octombrie.

Rezultate înregistarte până acum în etapa a X-a:

Concordia Chiajna – CSC 1599 Șelimbăr 5-0

CSL Ștefăneștii de Jos – CS Dinamo București 1-4

CSM Reșița – Cetatea Suceava 0-2

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 0-2

CSM Slatina – Unirea Slobozia 1-0

SCM Râmnicu Vâlcea – Știința Poli Timișoara 0-1

SC Popești-Leordeni – CS Afumați 2-0

Steaua București – FC Metaloglobus București 0-0

Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău 0-0

FC Bacău – Gloria Bistrița (se dispută duminică 18 octombrie, de la ora 13.30)

ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște (se dispută marți, 20 octombrie, de la ora 17.30).

Clasament

1 CSM Slatina 10 8 1 1 19-8 25

2 Știința Poli Timișoara 10 7 3 0 20-8 24

3 SC Popești-Leordeni 10 6 3 1 24-14 21

4 CSM Reșița 10 7 0 3 16-11 21

5 Chindia Târgoviște 9 6 0 3 20-10 18

6 Concordia Chiajna 10 6 0 4 24-16 18

7 Cetatea Suceava 10 5 3 2 20-12 18

8 Metalul Buzău 10 5 3 2 10-7 18

9 CS Afumați 10 5 2 3 16-14 17

10 FC Bacău 9 4 3 2 19-9 15

11 FC Bihor Oradea 10 4 3 3 16-10 15

12 Gloria Bistrița 9 5 0 4 13-10 15

13 Metaloglobus București 10 3 3 4 11-15 12

14 ASA Târgu Mureș 9 3 2 4 12-16 11

15 SCM Râmnicu Vâlcea 10 3 2 5 10-15 11

16 Unirea Slobozia 10 2 1 7 12-13 7

17 Steaua București 10 1 4 5 10-18 7

18 CS Dinamo București 10 2 1 7 15-30 7

19 Olimpia Satu Mare 10 0 6 4 5-12 6

20 CSC 1599 Șelimbăr 10 1 3 6 7-20 6

21 CSL Ștefăneștii de Jos 10 2 0 8 7-23 6

22 ACS Dumbrăvița 10 0 3 7 6-21 3

Foto: Agenția Manifest.