Cetatea face cel mai bun meci din Liga a II-a

Victorie reconfortantă pentru Cetatea în etapa a 7-a a Ligii secunde.

Formația antrenată de Petre Grigoraș a dispus cu 4-0 de SCM Râmnicu Vâlcea la capătul unui joc pe care l-a controlat în totalitate.

Golurile “alb-albaștrilor” au fost marcate de Aftanache, Răducan (2) și Kyrychenko.

Sucevenii au evoluat ultimele 30 de minute cu un om mai puțin pe teren după eliminarea lui Aftanache.

Cetatea a început partida în următoarea formulă: Micu – Golofca, Burdeț, Cimbru, Vlad Ilie – Sumanariu – David, Fülöp – Ferhaoui, Răducan, Aftanache.

Pe parcursul întâlnirii au mai evoluat M. Ilie, Tucaliuc, Farcaș și Kyrychenko.