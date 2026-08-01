Cetatea e singura echipă care a pierdut pe teren propriu, sâmbătă, în eșalonul secund

4000 de spectatori au fost prezenți, sâmbătă, pe Areni, la debutul echipei locale, Cetatea, în Liga a II-a. Din nefericire, formația pregătită de Petre Grigoraș a fost învinsă cu scorul de 3-1 de Concordia Chiajna. Sucevenii nu s-au văzut pe teren în prima repriză și s-au văzut conduși la pauză cu 2-0, ca urmare a golurilor marcatre de ilfovenii Bălașa și Chamorro.

“Alb-albaștrii” au evoluat mult mai consistent în mitanul secund, izbutind să reducă din handicap prin David și să beneficieze de câteva bune ocazii de egalare, irosite de Golofca, Fülöp și Perju. Pe final însă, pe fondul dominării Cetății, oaspeții au izbutit să stabilească scorul final pe contraatac, prin Carnat.

Antrenorul Petre Grigoraș a început partida cu următorul „11”: Ciobanu – Ilie, Perju, Cimbru, Golofca, David, Farcaș, Cerlincă, Bujor, Ferhaoui și Răducan.

Pe parcursul partidei au mai intrat Bai, Mihai, Fülöp, Aftanache și Vișinar.

Briciu – Dumitrașcu, Bălașa, Pareja, Carrasco, Chirițoiu, R. Ion, Chamorro, Ciuciulete, Hulubă, Carnat. A mai jucat: Gualda.

Rezultate înregistrate în etapa I:

SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești-Leordeni 1-1

FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos 3-0

CSM Reşiţa – ASA Târgu Mureş 2-1

Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3

FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia 1-1

Gloria Bistrița – CSC Şelimbăr 2-1

Metaloglobus București – Metalul Buzău 0-0

CS Afumați – CS Dinamo București 2-1

Steaua București – CSM Slatina (se dispută duminică 2 august)

Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște (se dispută marți, 4 august)

CSC Dumbrăviţa – CSM Olimpia Satu Mare (se dispută miercuri, 5 august).

În etapa viitoare Cetatea Suceava va evolua în deplasare, cu ASA Târgu Mureș.