Cetatea e bine poziționată în lupta pentru play-off

Cetatea ocupă locul al nouălea în ierarhia Ligii secunde după disputarea tuturor partidelor din etapa a IX-a. Sucevenii nu stau rău în clasament, afându-se la doar două puncte distanță pe poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off. Pe echipa pregătită de Petre Grigoraș o așteaptă însă două meciuri foarte grele, urmând să evolueze în runda următoare pe terenul celei de-a treia clasate, CSM Reșița, după care pe Areni, cu liderul CSM Slatina.

Rezultate complete înregistrate în etapa a IX-a:

Știința Poli Timișoara – Steaua București 1-1

Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna 3-2

CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare 2-2

CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia 0-1

Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș 1-1

Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița 3-1

Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea 1-0

Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni 0-3

CSM Reșița – CSM Slatina 3-1

CS Afumați – CSL Ștefănești 4-0

FC Bihor Oradea – FC Bacău 1-0

Clasament

1 CSM Slatina 9 7 1 1 18-8 22

2 Știința Poli Timișoara 9 6 3 0 19-8 21

3 CSM Reșița 9 7 0 2 16-9 21

4 Chindia Târgoviște 9 6 0 3 20-10 18

5 SC Popești-Leordeni 9 5 3 1 22-14 18

6 CS Afumați 9 5 2 2 16-12 17

7 Metalul Buzău 9 5 2 2 10-7 17

8 FC Bacău 9 4 3 2 19-9 15

9 Cetatea Suceava 9 4 3 2 18-12 15

10 Concordia Chiajna 9 5 0 4 19-16 15

11 Gloria Bistrița 9 5 0 4 13-10 15

12 FC Bihor Oradea 9 3 3 3 14-10 12

13 ASA Târgu Mureș 9 3 2 4 12-16 11

14 Metaloglobus București 9 3 2 4 11-15 11

15 SCM Râmnicu Vâlcea 9 3 2 4 10-14 11

16 Unirea Slobozia 9 2 1 6 12-12 7

17 Steaua București 9 1 3 5 10-18 6

18 CSC 1599 Șelimbăr 9 1 3 5 7-15 6

19 CSL Ștefănești 9 2 0 7 6-19 6

20 Olimpia Satu Mare 9 0 5 4 5-12 5

21 CS Dinamo București 9 1 1 7 11-29 4

22 CSC Dumbrăvița 9 0 3 6 6-19 3

Foto: Agenția Manifest.