Cetatea de Scaun a Sucevei se închide temporar pentru vizitare

Cetatea de Scaun a Sucevei își închide temporar porțile pentru vizitatori, începând cu 12 octombrie 2026, pentru desfășurarea lucrărilor aferente etapei a IV-a de restaurare.

Unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Bucovinei intră într-o nouă etapă de intervenții menite să contribuie la protejarea, conservarea și punerea în valoare a Cetății de Scaun a Sucevei.

Reprezentanții obiectivului anunță că accesul vizitatorilor va fi suspendat pe perioada desfășurării lucrărilor, iar data redeschiderii va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția proiectului.

Activitățile educaționale continuă

Închiderea cetății pentru vizitare nu înseamnă însă și întreruperea programelor de educație muzeală. Proiectele și atelierele dedicate copiilor și elevilor vor continua să se desfășoare la Casa Custodelui. Profesorii și cadrele didactice interesate pot afla mai multe informații despre temele disponibile și pot programa activități adaptate clasei sau grupului.

Pentru informații și programări este disponibil numărul de telefon 0784 275 644.

Chiar dacă, pentru o perioadă, porțile Cetății de Scaun se vor închide pentru vizitatori, patrimoniul și poveștile locului continuă să fie transmise mai departe prin activitățile educaționale și prin lucrările care urmăresc să asigure conservarea unuia dintre cele mai importante monumente medievale din România.