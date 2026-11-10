„Cetatea Copiilor”, ediția a II-a, în perioada 3 – 13 decembrie 2026

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava dedică luna decembrie, prin excelență, copiilor. Vreme de 11 zile, deschide porțile celor mai mici și mai entuziaști dintre spectatori pe care îi invită la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor”.

Conceput ca o sărbătoare a teatrului, a literaturii și a creativității dedicate copiilor, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între artiști și tineri spectatori, în care poveștile, muzica și jocul să deschidă noi perspective asupra lumii și să trezească bucuria descoperirii. Programul festivalului cuprinde spectacole de teatru, întâlniri cu scriitori, spectacole lectură, ateliere de storytelling, dans și muzică, precum și alte activități culturale menite să apropie copiii de artă și să le ofere experiențe care le stimulează imaginația, curiozitatea și creativitatea.

Un element de noutate al acestei ediții este Concursul internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea copiilor”. Lansat la începutul acestei stagiuni, concursul se va finaliza cu realizarea unui spectacol pe baza textului câștigător ce va fi programat în festival.

Anul acesta, pe scena teatrului sucevean publicul nostru va putea viziona spectacole produse de instituții teatrale de prestigiu, precum Opera Comică pentru Copii București, Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași, Teatrul de păpuși „Puck” Cluj-Napoca sau Teatrul pentru copii și tineret „Gong” Sibiu.

Organizatorii vor reveni curând cu programul detaliat al festivalului. Biletele vor fi scoase la vânzare prin casierie și online, la prețul unic de 20 de lei. De asemenea, vom fi programate și evenimente cu intrare liberă.