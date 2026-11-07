Cetatea coboară în afara locurilor de play-off

După înfrângerea cu 3-1 înregistrată sâmbătă, la Bistrița, Cetatea a coborât pe locul al șaptelea în ierarhia intermediară a Ligii a II-a, în afara poziilor de play-off.

În cel mai negru scenariu, sucevenii ar putea cădea până locul al nouălea, în cazul în care Metalul Buzău și FC Bihor Oradea își câștigă meciurile de pe teren propriu pe care le au de disputat în această rundă.

Programul etapei a XIII-a:

Chindia Târgoviște – SC Popești-Leordeni 4-1

Metaloglobus București – CSC Dumbrăvița 1-0

Unirea Slobozia – Olimpia Satu Mare 2-0

Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureș 5-0

Gloria Bistrița – Cetatea Suceava 3-1

CS Afumați – FC Bacău 1-1

CSC 1599 Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos 0-2

FC Bihor Oradea – CSM Slatina ( a început la ora 12.30)

Luni, 9 noiembrie 2026

Ora 14:30: Știința Poli Timișoara – CSM Reșița

Ora 17:00: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea

Marți, 10 noiembrie 2026

Ora 19:30: Metalul Buzău – Steaua București

Clasament

1 Chindia Târgovişte 13 10 0 3 34-15 30

2 Știința Poli Timișoara 12 8 4 0 23-10 28

3 SC Popeşti-Leordeni 13 8 3 2 29-20 27

4 Concordia Chiajna 13 8 1 4 33-19 25

5 CSM Slatina 12 8 1 3 20-12 25

6 CSM Reşiţa 12 8 0 4 17-13 24

7 Cetatea Suceava 13 6 4 3 25-17 22

8 Metalul Buzău 12 6 3 3 14-9 21

9 Metaloglobus București 13 6 3 4 18-16 21

10 FC Bacău 13 5 4 4 24-15 19

11 FC Bihor Oradea 12 5 4 3 20-12 19

12 CS Afumaţi 13 5 3 5 20-21 18

13 CS Gloria Bistriţa 13 6 0 7 17-19 18

14 SCM Rm. Vâlcea 12 5 2 5 16-18 17

15 Unirea Slobozia 13 4 2 7 17-15 14

16 Steaua Bucureşti 12 2 5 5 13-19 11

17 ASA Tg. Mureş 13 3 2 8 14-27 11

18 Olimpia Satu Mare 13 1 6 6 9-17 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 13 2 3 8 8-24 9

20 CSL Ştefăneşti 13 3 0 10 9-29 9

21 CS Dinamo Bucureşti 12 2 2 8 16-32 8

22 CSC Dumbrăviţa 13 0 4 9 9-26 4

Foto: Agenția Manifest.