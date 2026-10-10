Cetatea câștigă și urcă pe locul 8

Cetatea a castigat cu 3-1 duelul cu CSC Dumbrăvița din etapa a IX-a a Ligii a II-a. După o primă repriză albă, sucevenii s-au desprins în repriza secundă grație reușitelor semnate de Răducan în minutele 48, din penalty și 52 și Tucaliuc în minutul 83. Pentru formația vizitatoare a punctat Cibi, în minutul 75.

2.000 de spectatori au fost prezenți în tribunele Stadionului Areni la această partidă.

Cetatea: Micu – Golofca, Cimbru, Perju, Vl. Ilie – David, Sumanariu – Ferhaoui, Fulop, Aftanache – Răducan.

Au mai intrat: Kyrychenko, Bujor, Burdeț și Tucaliuc.

În urma acestui succes, echipa antrenată de Petre Grigoraș a urcat pe locul 8 în clasamentul intermediar al Ligii secunde.

Până acum, în etapa a IX-a a Ligii a II-a s-au jucat partidele:

Știința Poli Timișoara – Steaua București 1-1

Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna 3-2

CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare 2-2

CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia 0-1

Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș 1-1

Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița 3-1

Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea 1-0

Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni 0-3