Cetatea câștigă și urcă pe locul 8

Cetatea a castigat cu 3-1 duelul cu CSC Dumbrăvița din etapa a IX-a a Ligii a II-a. După o primă repriză albă, sucevenii s-au desprins în repriza secundă grație reușitelor semnate de Răducan în minutele 48, din penalty și 52 și Tucaliuc în minutul 83. Pentru formația vizitatoare a punctat Cibi, în minutul 75.
2.000 de spectatori au fost prezenți în tribunele Stadionului Areni la această partidă.
Cetatea: Micu – Golofca, Cimbru, Perju, Vl. Ilie – David, Sumanariu – Ferhaoui, Fulop, Aftanache – Răducan.
Au mai intrat: Kyrychenko, Bujor, Burdeț și Tucaliuc.
În urma acestui succes, echipa antrenată de Petre Grigoraș a urcat pe locul 8 în clasamentul intermediar al Ligii secunde.
Până acum, în etapa a IX-a a Ligii a II-a s-au jucat partidele:
Știința Poli Timișoara – Steaua București 1-1
Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna 3-2
CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare 2-2
CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia 0-1
Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș 1-1
Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița 3-1
Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea 1-0
Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni 0-3