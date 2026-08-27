Cetatea beneficiază de avantajul terenului propriu în duelul nou promovatelor din runda a V-a

După înfrângerea oarecum neașteptată de la Ștefănești, antrenorul Petre Grigoraș speră ca Cetatea să-și ia revanșa sâmbătă, printr-o prestație bună, pe Areni, împotriva celor de la SC Popești-Leordeni.

„Încă n-avem continuitate, am pierdut o partidă de la care aveam așteptări mari și e responsabilitatea mea că nu i-am făcut pe jucători să creadă mai mult în victorie. Am fi avut o poziție foarte bună în clasament dacă am fi reușit să câștigăm la Ștefănești, dar a trecut, acum trebuie să ne concentrăm total pe următorul meci, cel cu Popești-Leordeni. Chiar dacă sunt nou-promovați ca și noi, ilfovenii au o echipă bună, care în runda precedentă a câștigat clar duelul cu CSM Reșița, formație care avea procentaj maxim de puncte. Sper ca de data asta să ne ridicăm la un nivel bun, să facem o partidă consistentă și să evităm greșelile personale. Știu că fanii suceveni așteaptă foarte mult de la noi, vin în număr mare la stadion și vom face totul să le oferim la final victoria pe care și-o doresc”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene.

Cetatea ocupă locul 11 în clasament cu 6 puncte, iar SC Popești-Leordeni se află pe poziția a cincea, cu 8 puncte, înaintea duelului de sâmbătă, de la ora 11.00, din cadrul etapei a V-a a Ligii secunde.