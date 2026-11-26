După înfrângerile cu Gloria Bistrița și Politehnica Timișoara, Cetatea a ieșit din zona play-off și a coborât până pe locul 10 în ierarhia eșalonului secund. Pentru a mai spera să revină între primele 6 clasate în cele 7 etape care au mai rămas de disputat din sezonul regular, antrenorul Petre Grigoraș este conștient că formația sa trebuie să stopeze seria negativă și să obțină un rezultat pozitiv în confruntarea din deplasare, cu Metaloglobus București, din etapa a XV-a a Ligii a II-a.

Partida se va disputa luni, 30 noiembrie, la Clinceni, cu începere de la ora 14.30 și va fi transmisă în direct pe DigiSport și PrimaSport.

„Din păcate am avut evoluții oscilante în ultima vreme, înregistrând două înfrângeri consecutive. Am mare încredere în echipa mea că poate să revină și să recupereze din punctele pierdute în 3 partide pe care le mai avem de jucat în acest an. Sper să reușim acest lucru, iar în primăvară, după o pregătire de iarnă bună, să evoluăm cu șanse reale de a prinde un loc de play-off. Așa cum am spus, sunt încrezător pentru că nu e totul pierdut și trebuie să facem uitate ultimele două eșecuri. Metaloglobus este o echipă experimentată, care anul trecut pe vremea asta evolua în primul eșalon, însă dacă vom evolua la capacitatea noastră maximă cred că suntem capabili să ne întoarcem cu puncte de la București”, a declarat antrenorul Petre Grigoraș.

Programul etapei a XV-a:

Joi, 26 noiembrie

Ora 16:45: Gloria Bistrița – CSM Slatina

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

Ora 11:00: ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: CS Afumați – CSM Reșița

Ora 11:00: Metalul Buzău – FC Bacău

Ora 11:00: Concordia Chiajna – CSL Ștefăneștii de Jos

Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – Steaua București

Ora 11:00: Unirea Slobozia – SC Popești-Leordeni

Ora 11:00: CS Dinamo București – CSC Dumbrăvița

Ora 12:00: Știința Poli Timișoara – FC Bihor Oradea

Luni, 30 noiembrie 2026

Ora 14:30: Metaloglobus București – Cetatea Suceava

Ora 17:00: Chindia Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea

Clasament

1 Chindia Târgovişte 14 11 0 3 37-15 33

2 Știința Poli Timișoara 14 9 5 0 24-10 32

3 CSM Slatina 14 10 1 3 24-14 31

4 SC Popeşti Leordeni 14 9 3 2 34-20 30

5 Concordia Chiajna 14 9 1 4 35-20 28

6 CSM Reşiţa 14 9 1 4 19-14 28

7 Metalul Buzău 14 8 3 3 18-10 27

8 FC Bacău 14 6 4 4 31-16 22

9 FC Bihor Oradea 14 6 4 4 25-14 22

10 Cetatea Suceava 14 6 4 4 25-18 22

11 Metaloglobus 14 6 3 5 19-18 21

12 SCM Rm. Vâlcea 14 6 2 6 19-22 20

13 CS Afumaţi 14 5 3 6 21-23 18

14 Gloria Bistriţa 14 6 0 8 18-24 18

15 Unirea 04 Slobozia 14 5 2 7 19-15 17

16 Steaua Bucureşti 14 2 5 7 14-24 11

17 ASA Tg. Mureş 14 3 2 9 16-30 11

18 Olimpia Satu Mare 14 1 6 7 10-19 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 14 2 3 9 8-29 9

20 CSL Ştefăneştii de Jos 14 3 0 11 9-31 9

21 CS Dinamo Bucureşti 14 2 2 10 19-42 8

22 CSC Dumbrăviţa 14 1 4 9 11-27 7