Cetatea are doi fotbaliști în echipa ideală a lunii octombrie

Neînvinsă în eșalonul secund din luna august, interval de timp în care a contabilizat 4 victorii și tot atâtea rezultate de egalitate, Cetatea Suceava are doi fotbaliști în echipa lunii octombrie din Liga 2 Casa Pariurilor, este vorba de mijlocașii Stéphane Ferhaoui și Lóránd Fülöp.

Fără să fim subiectivi, credem că în echipa ideală a lunii trecute ar fi putut să-și facă loc, de asemenea, Cătălin Golofca sau Gabriel Răducan, jucători care traversează o formă sportivă extraordinară în ultimul timp.

Iată cum se prezintă echipa lunii octombrie în Liga 2 Casa Pariurilor, în viziunea celor de la FRF:

Portar: Iustin Chirilă (FC Bihor)

Fundași: Pedro Albino (FC Bihor), Alberto Olaru (Metalul Buzău), Nicolae Leafu (SC Popești-Leordeni)

Mijlocași: Alexandru Băluță (Chindia Târgoviște), Stéphane Ferhaoui (Cetatea Suceava), Lóránd Fülöp (Cetatea Suceava), Ștefan Ștefanovici (Politehnica Timișoara)

Atacanți: Rareș Mihai (Chindia Târgoviște), Quadri Taiwo (SC Popești-Leordeni), Din Sula (Concordia Chiajna).