Cetatea a urcat două poziții în ierarhia Ligii a II-a

Cetatea a urcat pe locul al optulea în clasament după victoria entuziasmantă cu SCM Râmnicu Vâlcea. Opt partide s-au disputat sâmbătă în runda a VII-a a Ligii secunde, restul de trei urmând să se joace duminică și marți.

Ierarhia este condusă de CSM Slatina, formație care nu are însă drept de promovare.

Programul etapei a VII-a:

Sâmbătă, 12 septembrie, ora 11.00

CS Dinamo București –Concordia Chiajna 2-5

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 0-2

Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea 4-0

Gloria Bistrița – SC Popești-Leordeni 2-3

Știința Poli Timișoara – CSL Ștefăneștii de Jos 2-1

CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-2

FC Metaloglobus București – CSM Olimpia Satu Mare 1-1

FC Bihor Oradea – Steaua București 3-0

Duminică, 13 septembrie, ora 11.00

Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr

Duminică, 13 septembrie, ora 13:00

Metalul Buzău – Unirea Slobozia

Marți, 15 septembrie, ora 17.00

CSM Reșița – FC Bacău

Clasament

1 CSM Slatina 7 6 1 0 15-4 19

2 Știința Poli Timișoara 7 5 2 0 14-4 17

3 SC Popeşti Leordeni 7 4 3 0 16-10 15

4 Concordia Chiajna 7 5 0 2 17-12 15

5 CSM Reşiţa 6 5 0 1 11-7 15

6 Gloria Bistriţa 7 4 0 3 11-8 12

7 FC Bacău 6 3 2 1 16-6 11

8 Cetatea Suceava 7 3 2 2 13-9 11

9 CS Afumaţi 7 3 2 2 10-12 11

10 Chindia Târgovişte 6 3 0 3 12-8 9

11 FC Bihor Oradea 7 2 3 2 11-7 9

12 Metalul Buzău 6 2 2 2 6-7 8

13 FC Metaloglobus 7 2 2 3 10-12 8

14 ASA Tg. Mureş 7 2 2 3 8-12 8

15 SCM Rm. Vâlcea 7 2 2 3 7-11 8

16 CSC 1599 Şelimbăr 6 1 3 2 6-8 6

17 CSL Ştefăneşti 7 2 0 5 6-14 6

18 Unirea Slobozia 6 1 1 4 11-9 4

19 Olimpia Satu Mare 7 0 4 3 3-8 4

20 CSC Dumbrăviţa 7 0 3 4 5-14 3

21 CS Dinamo Bucureşti 7 1 0 6 6-23 3

22 Steaua Bucureşti 7 0 2 5 7-16 2

Foto: Agenția Manifest.