Cetatea a urcat două poziții în ierarhia Ligii a II-a

Cetatea a urcat pe locul al optulea în clasament după victoria entuziasmantă cu SCM Râmnicu Vâlcea. Opt partide s-au disputat sâmbătă în runda a VII-a a Ligii secunde, restul de trei urmând să se joace duminică și marți.
Ierarhia este condusă de CSM Slatina, formație care nu are însă drept de promovare.
Programul etapei a VII-a:
Sâmbătă, 12 septembrie, ora 11.00
CS Dinamo București –Concordia Chiajna 2-5
CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 0-2
Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea 4-0
Gloria Bistrița – SC Popești-Leordeni 2-3
Știința Poli Timișoara – CSL Ștefăneștii de Jos 2-1
CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-2
FC Metaloglobus București – CSM Olimpia Satu Mare 1-1
FC Bihor Oradea – Steaua București 3-0
Duminică, 13 septembrie, ora 11.00
Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr
Duminică, 13 septembrie, ora 13:00
Metalul Buzău – Unirea Slobozia
Marți, 15 septembrie, ora 17.00
CSM Reșița – FC Bacău
Clasament
1 CSM Slatina 7 6 1 0 15-4 19
2 Știința Poli Timișoara 7 5 2 0 14-4 17
3 SC Popeşti Leordeni 7 4 3 0 16-10 15
4 Concordia Chiajna 7 5 0 2 17-12 15
5 CSM Reşiţa 6 5 0 1 11-7 15
6 Gloria Bistriţa 7 4 0 3 11-8 12
7 FC Bacău 6 3 2 1 16-6 11
8 Cetatea Suceava 7 3 2 2 13-9 11
9 CS Afumaţi 7 3 2 2 10-12 11
10 Chindia Târgovişte 6 3 0 3 12-8 9
11 FC Bihor Oradea 7 2 3 2 11-7 9
12 Metalul Buzău 6 2 2 2 6-7 8
13 FC Metaloglobus 7 2 2 3 10-12 8
14 ASA Tg. Mureş 7 2 2 3 8-12 8
15 SCM Rm. Vâlcea 7 2 2 3 7-11 8
16 CSC 1599 Şelimbăr 6 1 3 2 6-8 6
17 CSL Ştefăneşti 7 2 0 5 6-14 6
18 Unirea Slobozia 6 1 1 4 11-9 4
19 Olimpia Satu Mare 7 0 4 3 3-8 4
20 CSC Dumbrăviţa 7 0 3 4 5-14 3
21 CS Dinamo Bucureşti 7 1 0 6 6-23 3
22 Steaua Bucureşti 7 0 2 5 7-16 2
Foto: Agenția Manifest.