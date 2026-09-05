Cetatea a remizat cu Steaua

Cetatea a ținut-o în șah pe Steaua București, în Ghencea, în etapa a VI-a a Ligii a II-a. 2-2 a fost scorul final, la capătul unui joc antrenant, cu răsturnări de situație. Formația pregătită de Daniel Oprița a intrat în avantaj la pauză prin golul marcat de experimentatul Alexandru Albu (42), după un corner, sucevenii restabilind egalitatea în debutul părții secunde prin nou intratul Denis Bujor, care a punctat cu un șut din prima, de la 10 metri.

Echipa antrenată de Petre Grigoraș a preluat conducerea dintr-un penalty transformat de Alexandru Aftanache în minutul 72, scorul final fiind stabilit de Sekou Camara, cu cu un șut din interiorul careului mare.

Trebuie precizat că Petre Grigoraș a trebuit să-i înlocuiască încă din prima jumătatea a reprizei întâi pe fundașii centrali Ciprian Perju și Stejărel Vișinar, care au acuzat probleme medicale.

Cetatea Suceava: A. Ciobanu – Perju (Burdeț 15′), Rub. Sumanariu (Ric. Farcaș 78′), Cimbru, Vișinar (Ferhaoui 22′), Golofca, Aftanache (Kayondo 78′), Gab. David, Bai – Kyrychenko, Răducan (Den. Bujor 46′).