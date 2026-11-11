Cetatea a mai coborât un loc în ierarhia Ligii a II-a

Marți seară s-a disputat ultimul meci din cadrul etapei a XIII-a a Ligii secunde, în care Metalul Buzău a dispus la limită, cu scorul de 2-1, pe teren propriu, de Steaua București. Trupa lui Daniel Oprița a deschis scorul prin Albu, în minutul 4, însă gazdele au reușit să întoarcă soarta partidei cu ajutorul reușitelor semnate de Crețu (45) și Baxevanos (82).

În urma acestui rezultat, Metalul Buzău a depășit-o în clasament pe Cetatea, care a coborât pe locul 8. Formația suceveană se află în acest moment la o distanță de trei puncte de ultimul loc de play-off, ocupat în prezent de CSM Reșița.

Clasament

1 Chindia Târgovişte 13 10 0 3 34-15 30

2 Știința Poli Timișoara 13 8 5 0 23-10 29

3 CSM Slatina 13 9 1 3 21-12 28

4 SC Popeşti-Leordeni 13 8 3 2 29-20 27

5 Concordia Chiajna 13 8 1 4 33-19 25

6 CSM Reşiţa 13 8 1 4 17-13 25

7 Metalul Buzău 13 7 3 3 16-10 24

8 Cetatea Suceava 13 6 4 3 25-17 22

9 Metaloglobus București 13 6 3 4 18-16 21

10 SCM Rm. Vâlcea 13 6 2 5 19-20 20

11 FC Bacău 13 5 4 4 24-15 19

12 FC Bihor Oradea 13 5 4 4 20-13 19

13 CS Afumaţi 13 5 3 5 20-21 18

14 Gloria Bistriţa 13 6 0 7 17-19 18

15 Unirea Slobozia 13 4 2 7 17-15 14

16 Steaua Bucureşti 13 2 5 6 14-21 11

17 ASA Tg. Mureş 13 3 2 8 14-27 11

18 Olimpia Satu Mare 13 1 6 6 9-17 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 13 2 3 8 8-24 9

20 CSL Ştefăneşti 13 3 0 10 9-29 9

21 CS Dinamo Bucureşti 13 2 2 9 18-35 8

22 CSC Dumbrăviţa 13 0 4 9 9-26 4