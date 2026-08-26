Cetatea a mai coborât un loc în clasament

Partida Unirea Slobozia – Metaloglobus București a încheiat etapa a IV-a a Ligii a II-a. Formația vizitatoare, antrenată de Ianis Zicu, s-a impus la final cu scorul de 2-1, golul care a decis soarta partidei fiind marcat de brazilianul Erico Da Silva în ultimul minut al întâlnirii.
În urma acestui rezultat, Metaloglobus a făcut un salt de șase locuri în clasament, până pe poziția a șaptea. La rândul ei, Cetatea a coborât de pe locul 10 pe 11.
În următoarea etapă a Ligii secunde, Cetatea va primi pe Areni vizita celei de-a cincea clasate, SC Popești-Leordeni. Partida se va disputa sâmbătă, 29 august, cu începere de la ora 11.00.
Clasament
1 CSM Slatina 4 4 0 0 10-2 12
2 Știința Poli Timișoara 4 3 1 0 8-2 10
3 CSM Reșița 4 3 0 1 7-5 9
4 Concordia Chiajna 4 3 0 1 8-7 9
5 SC Popești-Leordeni 2 2 2 0 9-5 8
6 FC Bacău 2 1 1 10-5 7
7 Metaloglobus București 4 2 1 1 6-5 7
8 Metalul Buzău 4 2 1 1 4-3 7
9 Chindia Târgoviște 4 2 0 2 7-4 6
10 Gloria Bistrița 4 2 0 2 6-4 6
11 Cetatea Suceava 4 2 0 2 6-6 6
12 CSL Ștefănești 4 2 0 2 4-6 6
13 SCM Râmnicu Vâlcea 4 1 2 1 5-5 5
14 ASA Târgu Mureș 4 1 1 2 3-5 4
15 CS Afumați 4 1 1 2 4-8 4
16 ACS Dumbrăvița 4 0 3 1 3-4 3
17 FC Bihor Oradea 4 0 3 1 2-4 3
18 CS Dinamo București 4 1 0 3 4-9 3
19 CSC 1599 Șelimbăr 4 0 2 2 4-7 2
20 Olimpia Satu Mare 4 0 2 2 1-5 2
21 Steaua București 4 0 1 3 4-9 1
22 Unirea Slobozia 4 0 1 3 2-7 1