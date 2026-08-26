Cetatea a mai coborât un loc în clasament

Partida Unirea Slobozia – Metaloglobus București a încheiat etapa a IV-a a Ligii a II-a. Formația vizitatoare, antrenată de Ianis Zicu, s-a impus la final cu scorul de 2-1, golul care a decis soarta partidei fiind marcat de brazilianul Erico Da Silva în ultimul minut al întâlnirii.

În urma acestui rezultat, Metaloglobus a făcut un salt de șase locuri în clasament, până pe poziția a șaptea. La rândul ei, Cetatea a coborât de pe locul 10 pe 11.

În următoarea etapă a Ligii secunde, Cetatea va primi pe Areni vizita celei de-a cincea clasate, SC Popești-Leordeni. Partida se va disputa sâmbătă, 29 august, cu începere de la ora 11.00.

Clasament

1 CSM Slatina 4 4 0 0 10-2 12

2 Știința Poli Timișoara 4 3 1 0 8-2 10

3 CSM Reșița 4 3 0 1 7-5 9

4 Concordia Chiajna 4 3 0 1 8-7 9

5 SC Popești-Leordeni 2 2 2 0 9-5 8

6 FC Bacău 2 1 1 10-5 7

7 Metaloglobus București 4 2 1 1 6-5 7

8 Metalul Buzău 4 2 1 1 4-3 7

9 Chindia Târgoviște 4 2 0 2 7-4 6

10 Gloria Bistrița 4 2 0 2 6-4 6

11 Cetatea Suceava 4 2 0 2 6-6 6

12 CSL Ștefănești 4 2 0 2 4-6 6

13 SCM Râmnicu Vâlcea 4 1 2 1 5-5 5

14 ASA Târgu Mureș 4 1 1 2 3-5 4

15 CS Afumați 4 1 1 2 4-8 4

16 ACS Dumbrăvița 4 0 3 1 3-4 3

17 FC Bihor Oradea 4 0 3 1 2-4 3

18 CS Dinamo București 4 1 0 3 4-9 3

19 CSC 1599 Șelimbăr 4 0 2 2 4-7 2

20 Olimpia Satu Mare 4 0 2 2 1-5 2

21 Steaua București 4 0 1 3 4-9 1

22 Unirea Slobozia 4 0 1 3 2-7 1