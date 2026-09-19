Cetatea a fost egalată în prelungiri în derbiul Moldovei

Formațiile FC Bacău și Cetatea au încheiat nedecis în derbiul Moldovei, scor final 2-2.

Andrei Pavel a deschis scorul pentru gazde minutul 32, punctând cu un lob de efect de la 18 metri, după o minge așezată de suceveanul Gabriel Cîrstean.

Stephane Ferhaoui a egalat în minutul 55 cu un șut dintr-o lovitură liberă mușlt lateral dreapta, care a fost interpretată greșit de portarul gazdelor, Lucian Anton.

Sucevenii au preluat conducerea în minutul 82, după ce Lorand Fulop a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de către Denis Bujor.

Din nefericire, „alb-albaștrii” n-au fost în stare să gestioneze așa cum trebuie finalul de meci, astfel că nou intratul Codrin Oasenegre a restabilit egalitatea în secvențele de prelungiri, cu un voleu de la 8 metri, pe colțul scurt.

Cetatea: Al. Micu – Golofca (I. Marian 84), Cimbru, Perju, Burdeț, Vl. Ilie, Rub. Sumanariu(Ric. Farcaș 76), Gab. David, L. Fulop (Tucaliuc 84), Ferhaoui (Den. Bujor 74), Gab. Răducan (Kyrychenko 74). Antrenor: Petre Grigoraș.