Cetatea a debutat cu o înfrângere în Liga a II-a

Sâmbătă pe Areni, în fața a 4.000 de spectatori, formația pregătită de Petre Grigoraș a fost învinsă cu scorul de 3-1 de Concordia Chiajna.

Sucevenii au evoluat cu trac în prima repriză și s-au văzut conduși la pauză cu 2-0, cu Bălașa și Carrasco marcatori pentru Concordia.

“Alb-albaștrii” au evoluat mult mai consistent în mitanul secund, au reușit să reducă din handicap prin David.

Pe final însă, pe fondul dominării Cetății, oaspeții au izbutit să stabilească scorul final pe contraatac, prin Carnat.