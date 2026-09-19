Cetatea a coborât un loc în clasament după remiza de la Bacău

Cetatea a coborât o poziție, până pe locul 10 în ierarhia Ligii secunde după rezultatul de egalitate, 2-2, înregistrat pe terenul celor de la FC Bacău.

Sâmbătă de la ora 11.00, concomitent cu jocul de la Bacău, s-au disputat alte șase partide din runda a VIII-a, încheiate cu următoarele rezultate:

Steaua București – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud: 2-1

CSM Slatina – CSC 1599 Șelimbăr: 2-1

FC Bacău – CSM Cetatea Suceava: 2-2

Unirea Slobozia – AFC Chindia Târgoviște: 0-1

CSL Ștefăneștii de Jos – FC Metaloglobus București: 0-1

Concordia Chiajna – Metalul Buzău: 0-1

CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați: 0-2

După pauza competițională prilejuită de acțiunile echipelor naționale, Cetatea va reveni pe Areni pentru meciul cu CSC Dumbrăvița. Partida din etapa a IX-a a Ligii a II-a este programată sâmbătă, 10 octombrie.

Foto: Agenția Manifest.