Cercetătoarea Mădălina Ungureanu-Iuga, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), membră în echipa Centrului de Economie Montană – CE-MONT al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, a fost distinsă cu mențiune în cadrul celei de-a XII-a ediții a Premiilor „Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”.

Competiția a fost organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea științifică a prof. dr. Rada Mihalcea, membru al prestigioasei American Academy of Arts and Sciences, una dintre cele mai cunoscute organizații academice din Statele Unite ale Americii.

Competiția, dedicată cercetătorilor cu vârsta de până la 35 de ani, premiază anual excelența în cercetare și inovare în domeniile științei și ingineriei, reunind tineri cercetători din universități și institute de cercetare din întreaga țară.

Ediția 2026 a înregistrat aproximativ 90 de aplicații, cel mai mare număr de la lansarea competiției, în anul 2015, fapt ce reflectă interesul crescând pentru această inițiativă.

Cercetătoarea Mădălina Ungureanu-Iuga, laureată a Premiilor „Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”

Activitate prolifică

La finalul procesului de jurizare, cercetătoarea suceveană a obținut o mențiune specială, iar organizatorii au evidențiat rezultatele ei remarcabile, concretizate în numeroase articole științifice, șase brevete de invenție și participarea la peste 100 de manifestări științifice și saloane de inventică naționale și internaționale.

În cadrul ceremoniei de premiere, Mădălina Ungureanu-Iuga a declarat: „Această distincție este o onoare pentru mine, este o încununare a activității mele de până acum și o confirmare a faptului că sunt pe drumul cel bun.”.

Referindu-se la direcțiile sale de cercetare, Mădălina Ungureanu-Iuga a subliniat importanța dezvoltării unor soluții inovatoare și sustenabile pentru industria alimentară: „Până în prezent, activitatea mea de cercetare s-a concentrat mai ales pe valorificarea subproduselor din industria alimentară pentru dezvoltarea de produse funcționale, îmbunătățirea valorii nutriționale a produselor de bază, în vederea reducerii amprentei de carbon și impactului asupra mediului.”

Totodată, ea a afirmat că rezultatele cercetării răspund unei cerințe tot mai accentuate pentru produse alimentare sănătoase și sustenabile: „Ceea ce am încercat eu să fac este să le valorific cât mai bine posibil pentru a reduce impactul asupra mediului și, în același timp, să răspund unei nevoi a consumatorului care caută din ce în ce mai mult produse funcționale, produse cu cât mai puțini aditivi sintetici.”

Mențiunea obținută confirmă valoarea rezultatelor științifice obținute de Mădălina Ungureanu-Iuga și contribuția acestora la dezvoltarea unor tehnologii alimentare sustenabile, consolidând, totodată, vizibilitatea cercetării din România.